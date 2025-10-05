El muro de Riazor sufrió la primera grieta ante el Almería

Germán Parreño ataja un balón durante el Dépor-Almería - Javier Alborés

El Almería consiguió lo que no lograron Burgos, Sporting y Huesca, acabar con el muro que había supuesto Riazor para los rivales hasta ahora. El Deportivo sigue sin perder, pero ya no puede presumir de mantener su portería imbatida como local.

El equipo que entrena Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’ fue el adversario que en más ocasiones remató entre los tres palos, junto con el Sporting, con tres chuts cada uno, pero mientras que ante los asturianos Germán Parreño contestó con tres paradas, este sábado se quedó sin atajar uno de los balones que hallaron la meta.

Fue en el minuto 23, en un saque de esquina mal defendido por los blanquiazules, como reconoció el propio guardameta del Deportivo. Nico Melamed botó la pelota y Bonini logró liberarse de su marca para, en el primer palo, sacar un testarazo con el que superó a Parreño.

“Lo estábamos hablando ahora, ha sido una jugada muy rápida, que al final es más acierto del lanzador y del que se desprende de la marca y ataca el primer palo, nosotros nos desajustamos en algunos sitios, yo también. Es una zona difícil de defender y ellos lo hacen bien, tienen mérito, calidad y sabíamos lo que venía”, dijo el portero en rueda de prensa sobre la jugada.

Se trató de la primera diana que encajó el ilicitano en Riazor esta temporada. En el primer choque del curso como local, frente al Burgos, solo tuvo que emplearse en una ocasión para impedir que los castellanos le batieran, ya que diez de los once remates del cuadro visitante se marcharon fuera.

El siguiente rival que jugó en Riazor fue el Sporting, que efectuó ocho remates, de los que tres encontraron el arco, pero Parreño los detuvo todos. El Huesca, por su parte, probó su puntería en seis ocasiones, pero sin enviar ni un solo balón entre los tres palos.

Germán jugó seis encuentros en el campeonato liguero durante la temporada 2024-25, tres de ellos en casa. Recibió Una docena de dianas, de las que ocho fueron en Riazor.

Fin de la racha

En esta ocasión, el meta deportivista solo ha encajado un tanto, pero que impidió que la escuadra de Antonio Hidalgo encadenara su tercera victoria consecutiva como local.

“Es un partido que hemos jugado bien y ante un gran rival con muy buenas individualidades y nos vamos con la sensación de que hemos hecho un buen trabajo y con la espinita de que no hemos conseguido los tres puntos, pero seguimos sumando y a seguir trabajando así”, señaló el arquero tras el enfrentamiento.

Después de que los blanquiazules se estrenaran ante su público con un empate sin goles frente al Burgos (0-0), tanto el Sporting (1-0) como el Huesca (4-0) cayeron a manos de la escuadra blanquiazul en A Coruña. Se trataba de la primera vez que el conjunto deportivista ganaba dos partidos seguidos en su estadio desde que retornó al fútbol profesional.

El Dépor ha conseguido variar su rumbo en Riazor, donde la pasada campaña sufrió mucho. De hecho, fue uno de los peores locales de la categoría de plata. Solo sumó seis victorias durante toda la temporada. Ganó al Racing de Ferrol (1-0) en la tercera jornada, al Eibar (1-0) en la decimocuarta, al Castellón (5-1) en la vigésima, al Almería (3-1) en la vigesimosexta, al Cádiz (1-0) en la trigesimocuarta y al Albacete (5-1) en la trigesimoctava.

En la presente campaña, registra dos triunfos y dos empates para sumar ocho puntos, cifras que permiten al bloque de Antonio Hidalgo ser uno de los seis mejores locales de Segunda División. Los más fuertes en casa son el Eibar, el Cádiz y el Huesca, que suman diez puntos —aunque el cuadro oscense ha disputado cinco partidos como local en lugar de cuatro, como armeros y gaditanos—, seguidos del Ceuta, que ha hecho de su campo su principal arma y lleva tres triunfos y una sola derrota para conseguir nueve puntos, y el Dépor y el Burgos, ambos con ocho unidades.