El Deportivo aún no sabe lo que es besar la lona en esta campaña 2025-26 y sus números no tienen comparación. La escuadra que entrena Antonio Hidalgo firmó ante el Almería un empate (1-1) para sumar un total de ocho jornadas invicto (cuatro victorias y el mismo número de tablas).

El desenlace de los partidos del fin de semana dejo, además, al conjunto blanquiazul como el único equipo del fútbol profesional (Primera y Segunda) que continúa sin perder. Hasta ahora en Primera se mantenían imbatidos Elche y Barcelona.

El cuadro ilicitano claudicó este domingo ante el Alavés (3-1) y también sufrió un serio correctivo la escuadra azulgrana a manos del Sevilla (4-1). Quedaba sin estrenar en Segunda su casillero de derrotas el Cádiz, que perdió a domicilio ante Las Palmas (1-0).

Quedan todavía muchas jornadas por delante, pero los buenos números del Dépor invitan al optimismo y lo mantienen como un equipo que, por el momento, no sabe lo que es hincar la rodilla.