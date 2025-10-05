La afición del Dépor en el partido ante el Almería en Riazor - Javier Alborés

Los paraguas no podían esconder los colores blanquiazules en la previa del partido. Porque no importa si llueve, la hinchada deportivista no se pierde la cita en el templo herculino. Y más sabiendo que pasarán dos jornadas antes de que el Deportivo regrese a casa. Como siempre, la entrada fue escalonada y también lo fueron los decibelios. Hubo contraste dentro de la categoría de los aplausos. Notorios cuando Eddahchouri recogió el premio como MVP del mes de septiembre de Segunda División y algo más atenuados cuando se escuchó el nombre de Antonio Hidalgo por la megafonía del estadio. La lluvia respetó el inicio del partido, pero el ambiente en Riazor era algo gris. A pesar de los más de 23.000 espectadores congregados, los ánimos iban por oleadas. En consonancia con los ataques blanquiazules.

Se enmudeció por momentos la grada, pero rápidamente llegaron los aplausos y los ánimos. Porque la hinchada sabe cuándo tiene que impulsar al Dépor y sin duda el gol de Bonini invitaba a espolear al equipo. Poco a poco fueron despertando los seguidores, al mismo ritmo que lo hacía el Dépor. Los ánimos estaban caldeados con el colegiado, al que en muchas ocasiones el respetable le recriminaba sus decisiones y al que despedía con música de viento al descanso.

La explosión llegaba con el golazo de Yeremay en la segunda parte y a partir de ese momento la grada ya daba un paso al frente, consciente de que las arengas estaban dando fuerza al plantel. Había un reconocimiento al regreso de José Ángel Jurado, en sus primeros minutos de este curso. También para un Eddahchouri, que se tiene ganada a la hinchada, pero que esta vez se fue de vacío ante el Almería, el rival con el que se estrenó en Riazor el curso pasado.

No hubo remontada blanquiazul y todo se zanjó con reparto de puntos. Un empate que mantiene invicto al Dépor. También persiste la fe de unos seguidores que volvieron a proclamar su fe en que este año será el del ascenso. Un grito de guerra al que no acalla ningún chaparrón.