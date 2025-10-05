Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

El chaparrón no puede con la fe de la afición del Dépor

El templo blanquiazul impulsa al equipo para evitar la derrota

Zeltia Regueiro
Zeltia Regueiro
05/10/2025 09:54
La afición del Dépor en el partido ante el Almería en Riazor
La afición del Dépor en el partido ante el Almería en Riazor - Javier Alborés

Los paraguas no podían esconder los colores blanquiazules en la previa del partido. Porque no importa si llueve, la hinchada deportivista no se pierde la cita en el templo herculino. Y más sabiendo que pasarán dos jornadas antes de que el Deportivo regrese a casa. Como siempre, la entrada fue escalonada y también lo fueron los decibelios. Hubo contraste dentro de la categoría de los aplausos. Notorios cuando Eddahchouri recogió el premio como MVP del mes de septiembre de Segunda División y algo más atenuados cuando se escuchó el nombre de Antonio Hidalgo por la megafonía del estadio. La lluvia respetó el inicio del partido, pero el ambiente en Riazor era algo gris. A pesar de los más de 23.000 espectadores congregados, los ánimos iban por oleadas. En consonancia con los ataques blanquiazules.

 Se enmudeció por momentos la grada, pero rápidamente llegaron los aplausos y los ánimos. Porque la hinchada sabe cuándo tiene que impulsar al Dépor y sin duda el gol de Bonini invitaba a espolear al equipo. Poco a poco fueron despertando los seguidores, al mismo ritmo que lo hacía el Dépor. Los ánimos estaban caldeados con el colegiado, al que en muchas ocasiones el respetable le recriminaba sus decisiones y al que despedía con música de viento al descanso. 

Yeremay, en el Deportivo-Almería

Yeremay regresa para hacer justicia ante el Almería (1-1)

Más información

La explosión llegaba con el golazo de Yeremay en la segunda parte y a partir de ese momento la grada ya daba un paso al frente, consciente de que las arengas estaban dando fuerza al plantel. Había un reconocimiento al regreso de José Ángel Jurado, en sus primeros minutos de este curso. También para un Eddahchouri, que se tiene ganada a la hinchada, pero que esta vez se fue de vacío ante el Almería, el rival con el que se estrenó en Riazor el curso pasado. 

No hubo remontada blanquiazul y todo se zanjó con reparto de puntos. Un empate que mantiene invicto al Dépor. También persiste la fe de unos seguidores que volvieron a proclamar su fe en que este año será el del ascenso. Un grito de guerra al que no acalla ningún chaparrón.

Te puede interesar

David Mella minutos antes de su debut en el Mundial sub-20

La estancia de Mella en el Mundial sub-20 de Chile se alarga al menos unos días más
Jorge Lema
Yeremay, celebrando sus goles con el Deportivo

Las cinco obras de arte de Yeremay para el museo del Dépor
Jorge Lema
Imagen del Bergan-Ourense CF de Copa Federación

Momento de centrarse en Liga para el Bergantiños
Santi Mendoza
Germán Parreño ataja un balón durante el Dépor-Almería

El muro de Riazor sufrió la primera grieta ante el Almería
Israel Zautúa / Eder Pereira