Eddahchouri dispara el balón ante la mirada de Mulattieri durante el partido contra el Almería - Quintana

Diez minutos. Ese fue el tiempo que estuvieron juntos en el campo Samuele Mulattieri y Zakaria Eddahchouri, los dos delanteros del Deportivo que coincidieron por primera vez en este curso en el campo en las tablas ante el Almería en Riazor (1-1). Un esquema de dos puntas, en un nuevo dibujo esgrimido por Antonio Hidalgo.

Entraba Eddahchouri en el minuto 54 y en el 64, dos minutos después de que Yeremay marcase el empate, optaba por mandar al banquillo al atacante italiano. Menos de un cuarto de hora con una doble amenaza arriba, cuando el Deportivo parecía más volcado en el área indálica. La cuestión en el postpartido de por qué ese tiempo y no más era inevitable, pero el técnico se justificaba y explicaba el cambio del ex ariete del Sassuolo para dar entrada a Stoichkov. "Los hemos tenido en el campo juntos durante gran tiempo del partido. Pensé que Stoichkov nos podría ayudar más. Ha tenido una desde fuera del área, pero Andrés es un gran portero y ha respondido bien”, recordaba. Hablaba de la ocasión de la que gozó el ex del Granada en el 79 de la contienda. Este recibía un gran pase de Yeremay y su disparo raso obligaba al arquero del Almería a estirarse para mandar el balón a córner.

La coexistencia de ambos arietes a la vez en el verde fue una novedad para dos atacantes que de momento solo se cruzaban en los cambios. Los dos primeros partidos Eddahchouri había sido titular (Granada y Burgos). En el tercer encuentro, ante el Leganés, Mulattieri ya fue titular y desde entonces no se ha bajado del once de Antonio Hidalgo. En lo que respecta al reparto de minutos ambos cuentan con números similares (323 Eddahchouri, por 366 de Mulattieri).

La diferencia está en los goles anotados, uno lleva el jugador italiano, que marcó en Butarque (2-2), mientras que 'Zaka' suma cinco: marcó sendos tantos ante Granada (1-3) y Huesca (4-0) y un hat-trick frente al Mirandés (1-5). Guarismos que le sirvieron para ser reconocido como el mejor jugador de Segunda División del mes de septiembre, un galardón que recogió en la previa del choque contra el Almería.

Si nos ceñimos a los números y teniendo en cuenta que lo que se le pide a los nueves son goles, la titularidad de Eddahchouri estaría fuera de toda duda. No obstante, más allá de los datos ahora mismo Hidalgo ha optado por Mulattieri, que aunque menos gol, por el momento, le ofrece al Dépor otros intangibles: buen juego sin balón, recuperaciones y robos, capacidad para jugar de espaldas y aguantar el esférico...

El propio Hidalgo reconocía recientemente que ambos futbolistas están ofreciendo un buen rendimiento y que era complicado decidir cuál de los dos tenía que ser de la partida: "Es una cuestión de confianza de los jugadores, los dos se sienten con ese ritmo de confianza muy alto, están compitiendo muy bien, entrenando muy bien", comentaba el técnico, que dejaba claro que no tenía predilección por uno u otro. "Sienten el cariño que le tengo a los dos, entrenan para ponerme las cosas difíciles y tenemos que tomar una decisión (...) Pero esto va de competir, de mirar con el grupo. Los dos están dando un rendimiento altísimo, a los dos les gusta jugar los 90 minutos, como a cualquier jugador, pero estoy encantado con ellos, como con cualquier trabajador y con cómo están trabajando, especialmente en el día a día", desvelaba.

Eddahchouri, que también fue galardonado la semana pasada con el premio Estrella Galicia del mes de septiembre, declaró que asume la suplencia y que por encima de todo está el ayudar al equipo. “Lo más importante es hacer las cosas como equipo. Vine al Deportivo no para mirar por mí mismo, sino para ayudar al club. En este momento, el entrenador está eligiendo eso y lo respeto. Pienso en mi equipo y en mis compañeros. Es lo más importante. Al final, ayudaré al equipo de la forma que pueda. Todo está bien", argumentó el neerlandés.