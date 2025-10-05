David Mella tuvo la oportunidad de dar el pase a octavos a España, que debe esperar

Iker Bravo anotó de este modo el único gol de España ante Brasil, en un partido en el que Mella saltó al césped en el minuto 76 - Elvis González

La selección española sub-20, con David Mella de nuevo saliendo desde el banquillo en el tramo final del partido, logró una victoria por la mínima ante Brasil (1-0) que no le ha servido para garantizar todavía su clasificación para los octavos de final del Mundial de Chile. La victoria de México ante Marruecos dejó a España en la tercera plaza del Grupo C, a expensas de lo que suceda en el D —la pasada madrugada—, el E y el F —que concluyen la próxima noche— para saber si es uno de los cuatro mejores terceros de los seis grupos.

Paco Gallardo, el exjugador deportivista que dirige al combinado nacional sub-20, apostó por el mismo once que en el segundo partido ante México (2-2). Frente al conjunto azteca, Gallardo revolucionó la formación inicial con respecto a la que dispuso en el amargo debut ante Marruecos (2-0), con cinco cambios. Uno de los sacrificados fue el blanquiazul Mella.

España se adelantó en el marcador nada más comenzar la segunda mitad. Iker Bravo, delantero del Udinese italiano, maniobró en el área tras recibir en profundidad de Pablo García para batir a un vencido guardameta Otávio tras amagar ante su salida.

Un gol más garantizaba el pase a la selección española como uno de los mejores terceros de grupo, pues le situaría por encima de los de las liguillas A (Egipto, con 3 puntos) y B (Corea del Sur, con 4, y 3 goles a favor y 3 en contra). Incluso durante unos minutos estuvo clasificada para octavos de final como segunda, ya que Marruecos y México, que comenzaron su encuentro a la misma hora, empataban sin goles. Pero un penalti transformado por Gilberto Mora en el minuto 51 devolvió a los aztecas la segunda posición.

Mella entró en el minuto 76 por Jan Virgili, para situarse como extremo izquierdo. Nada más entrar al terreno de juego, el delantero deportivista dispuso de una clarísima oportunidad para hacer el 2-0. El capitán brasileño Iago se lanzó al suelo para evitar que el zurdazo cruzado y raso de Mella superase a Otávio.

El blanquiazul tuvo en el minuto 83 otra ocasión para sellar el pase de España a octavos de final. Mella llegó en el segundo palo para rematar un centro pasado de Rayane Belaid, pero golpeó mordido y cruzado en exceso, sin encontrar los tres palos.

Con este triunfo, España queda tercera con 4 puntos (3-4 en goles), por detrás de Marruecos (6) y México (5). La lógica dice que, además de superar a Egipto, también lo hará con al menos uno de los terceros de los tres grupos restantes, con lo que David Mella seguirá al menos unos días con el equipo nacional sub-20 en Chile antes de reincorporarse a la disciplina del Deportivo.