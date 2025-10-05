Como si fuera 2021... los taconazos decisivos de Jairo y Noel con Racing de Ferrol y Tenerife
Los dos canteranos del Dépor fueron determinantes para sus equipos esta jornada con gestos que recordaron a cuando dominaban la División de Honor juvenil
Para todos aquellos que siguieron con interés la andadura de la generación de oro de Abegondo que se proclamó campeona de España tras tumbar a Madrid y Barça, este fin de semana ha sido como volver a aquella maravillosa primavera de 2021. Porque a la obra de arte de Yeremay en Riazor hay que sumar otros dos toques de magia de Jairo y Noel, compañeros del canario en aquel equipo de Óscar Gilsanz.
Los dos canteranos blanquiazules, en el caso de Jairo todavía propiedad del Dépor, forman parte ahora de Racing de Ferrol y Tenerife, respectivamente, en lo que apunta a ser un mano a mano entre dos de los favoritos al ascenso en Primera RFEF. Este sábado ambos fueron determinantes para el resultado final.
Jairo no ha tardado en hacerse con las llaves de A Malata. Pablo López, que lo conocía perfectamente de la temporada pasada en el Ourense CF, lo reclamó para el proyecto departamental y lo ha convertido en su timón. El centrocampista está brillando con juego, números... y detalles de puro talento como el que provocó el 1-1 de ayer en el derbi ante su exequipo. Un taconazo de lujo dentro del área para aclarar la jugada y salvar un punto.
No tiene un rol tan importante Noel, pero al menos su llegada a Tenerife sí le está sirviendo para ir reencontrándose poco a poco con su mejor nivel tras varios años complicados. Cervera está recurriendo al jugador de Silleda como revulsivo y ante el Zamora fue clave para ganar un partido que se le había complicado a los locales. El atacante dejó dos buenas maniobras en el segundo y tercer tanto chicharrero, incluido un taconazo para asistir en el definitivo 3-1.