Como si fuera 2021... los taconazos decisivos de Jairo y Noel con Racing de Ferrol y Tenerife

Para todos aquellos que siguieron con interés la andadura de la generación de oro de Abegondo que se proclamó campeona de España tras tumbar a Madrid y Barça, este fin de semana ha sido como volver a aquella maravillosa primavera de 2021. Porque a la obra de arte de Yeremay en Riazor hay que sumar otros dos toques de magia de Jairo y Noel, compañeros del canario en aquel equipo de Óscar Gilsanz.

EN VÍDEO | Revive el golazo de Yeremay y el empate del Deportivo ante el Almería Más información

Los dos canteranos blanquiazules, en el caso de Jairo todavía propiedad del Dépor, forman parte ahora de Racing de Ferrol y Tenerife, respectivamente, en lo que apunta a ser un mano a mano entre dos de los favoritos al ascenso en Primera RFEF. Este sábado ambos fueron determinantes para el resultado final.

Jairo no ha tardado en hacerse con las llaves de A Malata. Pablo López, que lo conocía perfectamente de la temporada pasada en el Ourense CF, lo reclamó para el proyecto departamental y lo ha convertido en su timón. El centrocampista está brillando con juego, números... y detalles de puro talento como el que provocó el 1-1 de ayer en el derbi ante su exequipo. Un taconazo de lujo dentro del área para aclarar la jugada y salvar un punto.

No tiene un rol tan importante Noel, pero al menos su llegada a Tenerife sí le está sirviendo para ir reencontrándose poco a poco con su mejor nivel tras varios años complicados. Cervera está recurriendo al jugador de Silleda como revulsivo y ante el Zamora fue clave para ganar un partido que se le había complicado a los locales. El atacante dejó dos buenas maniobras en el segundo y tercer tanto chicharrero, incluido un taconazo para asistir en el definitivo 3-1.