Dépor

Bélgica llama a Noubi y multiplica los problemas del Deportivo en defensa

El central se incorpora este lunes con el combinado sub-21 de su país

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
05/10/2025 14:06
Noubi, en el Deportivo-Almería de este sábado en Riazor
Noubi, en el Deportivo-Almería de este sábado en Riazor - | QUINTANA

El Deportivo multiplica sus problemas en la parcela defensiva. A la más que probable ausencia en Málaga de Ximo Navarro por la lesión en los músculos isquiotibiales que sufrió durante el encuentro ante el Almería se le unirá la baja de Lucas Noubi.

El zaguero de 20 años ha recibido la llamada de Bélgica sub-21 para participar en dos encuentros de clasificación para el Europeo que harán que Noubi se incorpore con su selección este lunes, 6 de octubre, según ha informado el Deportivo.

Bachmann, en muletas en el vestuario de Riazor antes del Deportivo-Almería

Bachmann, baja de última hora, en muletas en el vestuario antes del encuentro

Más información

Bélgica sub-21 jugará el viernes 10 de octubre contra Gales, a domicilio, y el martes 14, en casa contra Dinamarca. Por lo tanto, Noubi es baja segura para La Rosaleda, donde tampoco es segura la presencia de David Mella después de que España sub-20 se clasificase para octavos de final del Mundial sub-20.

A la expectativa

Además, es probable que el Dépor tampoco pueda contar con Daniel Bachmann. El portero, suplente en este inicio de temporada, sufre un problema de rodilla que está pendiente de pruebas médicas para confirmar su gravedad. Sin embargo, las imágenes que dejó ayer sábado en Riazor, con muletas y una férula para inmovilizar su pierna izquierda, no parecen demasiado alentadoras.

En el aspecto positivo, Sergio Escudero pudo entrenar con normalidad en la sesión de este domingo y apunta a poder estar disponible para Antonio Hidalgo en Málaga, después de no entrar en la convocatoria frente al Almería.

