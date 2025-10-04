Yeremay: "Soy el primero que sabe que no he estado nada bien en estos partidos"
El canario reconoció que se siente más cómodo en banda, pero confía en Hidalgo, que lo ve con posibilidades de ser "más determinante" como segundo delantero
Yeremay Hernández fue protagonista en el empate del Deportivo ante el Almería y también tras él. El canario fue uno de los futbolistas elegidos por el club para comparecer ante los medios y repasó en profundidad el momento del equipo y su situación individual. En sus primeras declaraciones públicas este curso, el canario dejó varios titulares.
Gol: “Fue un buen gol. La cogí en la banda, donde más me gusta coger el balón. Me meto hacia dentro y la pongo ahí. Hoy, por suerte, tocó el palo y fue para dentro. Estoy muy, muy contento”.
Su mejor gol: “Me quedo con el gol de Murcia (contra el UCAM, en Copa) porque fue mi primer gol. Es un gol que recuerdo. Para mí es mi favorito. El de hoy fue un buen gol, pero me sigo quedando con aquel porque le tengo mucho cariño”.
Ansiedad por el gol y su posición: “Yo soy el primero que sabe que no he estado nada bien en estos primeros partidos. Todos los jugadores y yo todavía más pasan por momentos malos. No puedo estar bien siempre. Cada vez me voy encontrando mucho mejor. En los primeros partidos he tenido muchas ocasiones y le he dado al palo. El otro día fallo una muy clara que no puedo fallar. Esto es una carrera de fondo y cada vez me encuentro mejor. El míster me pide que juegue por esa posición, de segundo delantero. Estoy con él en que, si consigo adaptarme, puedo ser todavía mucho más determinante. Es verdad que en las temporadas anteriores partía de banda y es mi posición más natural. Yo hago lo que me pide el míster y estoy con él. Si logro adaptarme a esta posición, voy a ser muy determinante. Todavía tengo que seguir trabajando en el día a día, entrenando fuerte y más. Pero poco a poco”.
“Tengo la capacidad de, incluso estando mal, hacer gol. Y debo seguir ayudando al equipo y a mis compañeros. Ellos también me están ayudando mucho en estos partidos en los que no he estado tan bien. Estoy súper agradecido a ellos. El míster confía muchísimo en mí y tengo que seguir en esta línea porque puedo más y voy a dar más”.
Abrazo al psicólogo en Eibar: “Sorri (Joaquín Sorribas) es una persona muy importante dentro del club. No solo me ayuda a mí, sino a todos. El otro día le dediqué el gol porque siempre está conmigo, apoyándome. Obviamente trabajo con él porque soy muy joven, me han pasado muchas cosas y tengo que tranquilizarme. Le tengo mucho cariño porque hablamos mucho de la vida en general”.
Pidió dos penaltis: “El primero no es penalti. En el segundo, es verdad que se cae encima de mí. Me voy de él y… creo que tampoco es para penalti pero me da una hostia en la espalda que me dejó ahí con dolor. Creo que penalti no es tampoco”.
El rival: “Creo que tiene un equipo muy bueno. Ha estado muy igualado el partido. Los dos hemos tenido ocasiones para meter el segundo, pero creo que somos un equipo muy sólido, que está en una línea muy muy buena. El míster nos pide que estemos juntos y que trabajemos. Estamos en la línea perfecta. Debemos seguir en ella porque nos va a ir muy bien".
Capacidad para estar arriba: "Ojalá que sigamos arriba. Esta categoría es muy difícil, pero creo que, si seguimos así, nos va a ir muy bien porque el día a día es la hostia. Llevo muchos años aquí y el día con este (el entrenador)… uf (ríe). Cuidado. Trabajamos mucho, nos exige mucho y así estamos”.
Los rumores del verano: “Eso lo lleva mi agente con el club. Siempre dije que voy a ir de la mano del club. Lo llevaba con tranquilidad. Este último año ha habido muchas emociones y de más, pero lo he vivido con mucha tranquilidad porque para eso tengo un representante que trabaja conmigo. Se lo dejo todo a él y al Dépor”.