Más de la mitad de los clubes abren su estadio más allá de los días de partido

El Deportivo se convertirá a lo largo de la presente temporada en la vigesimoquinta entidad de las dos primeras categorías del fútbol español que abrirá su estadio más allá de los días de partido mediante un museo del club o un tour por el recinto.

A día de hoy, 15 de los 41 clubes (la Real Sociedad está representada por partida doble, con su primer equipo en la división de honor y el filial en la de plata) del fútbol profesional español ofrecen esta experiencia. Son once entidades de Primera División y cuatro de Segunda. Los museos de clubes de la máxima categoría corresponden a Real Madrid, Atlético, Barcelona, Athletic, Villarreal, Sevilla, Celta, Betis —aunque no está promocionado como tal, ya que son diferentes salas en el recorrido de un tour—, Valencia, Espanyol —que más bien es un tour musealizado— y Oviedo. Los de la segunda categoría son los de Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar y Málaga.

A falta de propuesta museística, un puñado de clubes ofrecen a sus aficionados y a los turistas más futboleros la posibilidad de visitar su estadio y conocer puntos neurálgicos del mismo que no están abiertos habitualmente: palco presidencial, vestuarios, sala de prensa, zona mixta, banquillos... Además de los 15 clubes que cuentan con museo —y que en su totalidad también ofrecen la posibilidad de realizar un tour por el recinto—, otros nueve posibilitan visitar el interior de su estadio. Son Mallorca, Real Sociedad —que tuvo museo en el pasado—, Girona, Osasuna y Levante en Primera División y Las Palmas, Leganés, Granada y Cádiz en Segunda. Es decir, nueve clubes más que sumar a los 15 ‘musealizados’, para un total de 24 de las 41 entidades (58%) que forman parte de LaLiga ofertan algo que, a día de hoy, el Deportivo todavía sigue sin comercializar. El club blanquiazul se convertirá, dentro de muy poco tiempo, en el número 25.

Rubén Ventureira, director de El Ideal Gallego, y Lois Novo, subdirector de DXT Campeón, serán los encargados de dotar de contenidos y de relato al primer museo que abrirá el Deportivo en sus casi 120 años de vida.