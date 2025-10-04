Miguel Loureiro, en el Deportivo-Sporting de Riazor - | QUINTANA

Riazor asiste esta tarde (16.15 horas) a un nuevo episodio de la paradoja que enfrenta a una fuerza imparable con un objetivo inamovible. Deportivo y Almería son dos de los grandes aspirantes al ascenso en Segunda División y se presentan al duelo con dos méritos que sobresalen por encima del resto, más allá de que el cuadro blanquiazul llegue como líder a la cita. El grupo que dirige Antonio Hidalgo se ha mostrado sólido en este inicio de temporada, pero en Riazor se ha convertido directamente en una roca. No ha encajado un gol en los tres partidos disputados ante su gente. Es más, apenas permite disparos sobre Germán.

La primera gran prueba de fuego para este fortín llega del sur y lleva la firma de un Rubi que, desde su llegada al banquillo almeriense, ha convertido a la conjunto indálico en una máquina de hacer goles. Con el técnico catalán, el Almería marca en nueve de cada diez partidos y en más de la mitad lo hace, al menos, por partida doble. A pesar de la pérdida de Luis Suárez, máximo artillero del pasado curso, esta pólvora hace que se presente en A Coruña con una racha de siete partidos consecutivos marcando. Es decir, en todas y cada una de las jornadas de esta temporada. Hoy, a eso de la media tarde, solo uno de los bandos podrá seguir presumiendo de una condición que define a ambos candidatos.

Buscando equilibrio

Sabe Rubi que esta exuberancia se queda corta sin equilibrio y por ahí trata de encontrar la mejora. Porque su gran debe, el que lo condenó al playoff en el primer intento de volver a la élite y lo dejó fuera en el camino, está en su propia área. Tanto el técnico como el club lo detectaron y no se quedaron quietos. Chirino, Monte, Bonini... varios de los millones ingresados por el goleador colombiano fueron destinados a cambiar las piezas de un sistema defensivo que ha cambiado de nombres, pero sigue lejos de ser fiable. 13 tantos a favor, 13 en contra. Cuarto equipo más goleador en la categoría de plata, tercero más goleado. Ante Las Palmas venció y, por primera vez, consiguió dejar la puerta cero.

El planteamiento es totalmente opuesto al de Hidalgo, que nunca se dejó cegar por el brillo de los futbolistas de ataque que tiene a su disposición y decidió que una buena fortaleza se construye desde los cimientos. El Dépor marca todavía más que el Almería, pero al mismo tiempo puede decir que ninguno de sus rivales encaja menos.

Siete puntos de los últimos nueve por una parte y dos victorias consecutivas por otra son argumentos lo suficientemente pesados como para pensar que los dos entrenadores preparen algún tipo de revolución en sus equipos más allá de retoques puntuales. Habrá al menos uno obligado en los visitantes, ya que Rubi pierde a uno de sus imprescindibles en ataque. Embarba fue expulsado en la última jornada y no estará en Riazor, pero la munición del Almería es infinita: sí estarán sobre el césped los Melamed, Soko, Arribas y Baptistao.

Hidalgo recupera músculo en la medular con el regreso de José Ángel y Gragera, algo que no influirá en el plan inicial. La primera respuesta del técnico deportivista a la ausencia de Mella fue más madera para el ataque con la entrada de Stoichkov. Tras la caída del equipo en Eibar, habrá que ver si apuesta por repetir o plantea una estrategia más conservadora dando entrada a Comas o Noubi para volver a la estructura que le permitió brillar ante Mirandés y Huesca.