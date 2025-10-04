Hidalgo: "Hemos cambiado a Yeremay en amplitud y nos ha dado muchísimo más"

Amonestación a Antonio Hidalgo durante el Dépor-Almería - JAVIER ALBORÉS

Antonio Hidalgo compareció ante los medios de comunicación tras la igualada por 1-1 ante el Almería. El Deportivo sumó su segundo empate consecutivo ante un conjunto indálico que apenas se acercó a las inmediaciones de Germán Parreño en la segunda parte. En se periodo, Yeremay cambió su posición e Hidalgo comentó que en esa situación le “dio muchísimo” y “de ahí vino el gol”.

Valoración: “Por volumen de ocasiones y dominio de partido hemos merecido algo más, pero esto va de marcar goles. No hemos estado del todo finos. Ellos son un gran equipo y nos han puesto las cosas difíciles”.

Gol de Yeremay: “Lo valoro como un gol de talento y calidad que nos da un punto. Sabemos de sus posibilidades. Hemos podido hacer el segundo con ocasiones que hemos tenido, pero no se ha dado".

Después del empate: “No es tan sencillo como para llevarlo solo al plano físico. Hemos empezado muy bien en la primera parte. Ellos nos han perseguido con línea de cinco incluso de seis. Hemos cambiado a Yeremay en amplitud y nos ha dado muchísimo más y de ahí viene su gol. Ellos al final también han cambiado la estructura y han ajustado bien y han tenido más posesión de balón”.

Dos delanteros: “Los hemos tenido el campo juntos durante gran tiempo del partido. Pensé que Stoichkov nos podría ayudar más. Ha tenido una desde fuera del área, pero Andrés es un gran portero y ha respondido bien”.

Ximo y Bachmann: “Tiene pinta de que estará unas semanas fuera. Bachmman tuvo una acción de uno contra uno en el entrenamiento y notó un giro en la rodilla. Veremos que dicen las pruebas”.

Riazor: “Es una bendición jugar aquí. Me ha tocado venir aquí y disfrutar de este club y de esta ciudad. Es una pena lo de hoy, pero esto va a de sumar y tenemos uno más”.

Doble lateral: “Creo que Arnau [jugador del Almería] es más extremo que otra cosa. Si que es cierto que lo persiguen y lo buscan más, pero contamos con ello, es un jugador diferencial y es normal que el rival se intente proteger así”.

José Ángel: “Llevaba mucho tiempo fuera. Vamos cumpliendo años y cuando estás tanto tiempo fuera cuesta más. Sabíamos que iba a estar para 5-10 min y estoy muy contento con el partido que ha hecho. Tenemos un efectivo más”.