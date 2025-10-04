Germán Parreño, sobre el gol encajado: "Nos desajustamos en algunos sitios, yo también"

Germán encaja el gol de Bonini durante el Dépor-Almería - Javier Alborés

Germán Parreño encajó este sábado su primer gol de la temporada en Riazor. El portero blanquiazul subrayó el mérito de Bonini para desprenderse “de la marca” y atacar “el primer palo”, pero también reconoció que hubo varios desajustes de los blanquiazules a la hora de defender el saque de esquina.

“Lo estábamos hablando ahora. Ha sido una jugada muy rápida, que al final es más acierto del lanzador y del que se desprende de la marca y ataca el primer palo, nosotros nos desajustamos en algunos sitios, yo también. Es una zona difícil de defender y ellos lo hacen bien, tienen mérito, calidad y sabíamos lo que venía hoy”, indicó en la sala de prensa de Riazor.

Sobre el duelo con el Almería, al que calificó de “gran rival”, valoró el “buen trabajo” de los deportivistas, aunque lamentó no poder sumar el tercer triunfo consecutivo en casa.

“Un partido que hemos jugado bien ante un gran rival con muy buenas individualidades y nos vamos con la sensación de que hemos hecho un buen trabajo y con la espinita de que no hemos conseguido los tres puntos, pero seguimos sumando y a seguir trabajando así”, analizó el arquero ilicitano.

Por último, se pronunció sobre su compañero Daniel Bachmann, quien vio el partido desde la grada, debido a que durante el entrenamiento del viernes, en un mano a mano con Eddahchouri, sufrió un giro en una rodilla izquierda y está pendiente de pruebas médicas. De hecho, el arquero tiene la articulación inmovilizada y camina con muletas.

"Fue algo fortuito, le están haciendo pruebas y saldrá estos días el informe médico. No te sé decir. Ha sido tan rápido y espero que sea poco y que se recupere pronto”, expresó.