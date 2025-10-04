miguel loureiro durante el partido ante el Almería - Quintana

Estas son las notas del Deportivo, tras el empate cosechado ante el Almería en Riazor.

GERMÁN. Poco trabajo (6): El gol vino precedido de una acción en la que atajó un disparo a Melamed y mandó el balón a córner. Bonini remató en el área pequeña en el gol. Apenas tuvo más trabajo.

XIMO NAVARRO. Lesionado (7): Vio la amarilla por una contundente falta. Sirvió un gran centro a Mulattieri, que falló en boca de gol. A punto de marcar en la segunda parte. Se retiró con molestias musculares.

DANI BARCIA. Solo un error (6): Su único lunar fue el fallo en la marca de Bonini en el gol del cuadro andaluz. Ayudó a Miguel Loureiro con alguna cobertura. Se atrevió a romper líneas y sumarse en ataque.

QUAGLIATA. Trabajador (7): Ayudó en ataque, presionando la salida de balón del Almería. Solvente en defensa. En alguna acción pecó de tirarse al mínimo contacto. Puso buenos centros a sus compañeros.

DIEGO VILLARES. Sin fortuna (6): Gozó de una oportunidad muy clara de marcar en el área chica pero mandó su disparo alto. Trabajador y sacrificado en los esfuerzos. Vio la amarilla. Fue sustituido en el tramo final.

CHARLIE PATIÑO. Mal día (5): El mediocentro inglés volvía al once, donde no ejercía desde el 6 de septiembre, pero no tuvo una buena tarde. Escasa incidencia en el juego y fue uno de los primeros cambios.

MARIO SORIANO. A más (7): Comenzó con fuerza, como todo el equipo, pero se fue apagando con los minutos y el gol del Almería. Mejoró en la segunda, con paredes y pases al espacio.

LUISMI CRUZ. Sin puntería (6): Fue amonestado por una dura entrada y a destiempo. Tuvo una ocasión muy clara en el tramo final de la primera parte, pero la mandó a córner Andrés Fernández.

YEREMAY. Gol de quilates (7): Marcó el tanto del empate, un golazo que se coló por la escuadra almeriense. Le hizo un traje a Chirino, al que le ganó muchas veces la partida. Mejor en la banda.

MULATTIERI. Negado (6): No consigue encontrar el camino a portería, aunque el delantero no hay jornada que no lo intente. Erró una gran ocasión en el área pequeña después de un buen centro de Ximo.

EL MEJOR. LOUREIRO. Bregado (8): El central es un fijo en el once de Hidalgo y un seguro atrás, donde se entiende casi siempre a las mil maravillas con Dani Barcia. Despejó prácticamente todos los balones en su zona, además de entorpecer a Soko cuando se disponía a rematar en el área blanquiazul. Se atrevió incluso a sumarse al ataque para buscar cabecear algún córner, aunque sin fortuna. Se empleó a fondo en labores defensivas e incluso pecó de expeditivo ante Leo Baptistao.

LOS CAMBIOS

Eddahchouri (5): Inició la jugada del gol de ‘Yere’.

Lucas Noubi (4): Cometió dos faltas peligrosas.

Stoichkov (5): Gozó de una opción de marcar.

Cristian Herrera (-): Entró en la recta final del duelo.

José Ángel Jurado (5): Primeros minutos del curso.