El Uno x Uno del Dépor-Almería: Loureiro, el guardián blanquiazul
Las notas de los deportivistas en el empate ante el cuadro indálico
Estas son las notas del Deportivo, tras el empate cosechado ante el Almería en Riazor.
GERMÁN. Poco trabajo (6): El gol vino precedido de una acción en la que atajó un disparo a Melamed y mandó el balón a córner. Bonini remató en el área pequeña en el gol. Apenas tuvo más trabajo.
XIMO NAVARRO. Lesionado (7): Vio la amarilla por una contundente falta. Sirvió un gran centro a Mulattieri, que falló en boca de gol. A punto de marcar en la segunda parte. Se retiró con molestias musculares.
DANI BARCIA. Solo un error (6): Su único lunar fue el fallo en la marca de Bonini en el gol del cuadro andaluz. Ayudó a Miguel Loureiro con alguna cobertura. Se atrevió a romper líneas y sumarse en ataque.
QUAGLIATA. Trabajador (7): Ayudó en ataque, presionando la salida de balón del Almería. Solvente en defensa. En alguna acción pecó de tirarse al mínimo contacto. Puso buenos centros a sus compañeros.
DIEGO VILLARES. Sin fortuna (6): Gozó de una oportunidad muy clara de marcar en el área chica pero mandó su disparo alto. Trabajador y sacrificado en los esfuerzos. Vio la amarilla. Fue sustituido en el tramo final.
CHARLIE PATIÑO. Mal día (5): El mediocentro inglés volvía al once, donde no ejercía desde el 6 de septiembre, pero no tuvo una buena tarde. Escasa incidencia en el juego y fue uno de los primeros cambios.
MARIO SORIANO. A más (7): Comenzó con fuerza, como todo el equipo, pero se fue apagando con los minutos y el gol del Almería. Mejoró en la segunda, con paredes y pases al espacio.
LUISMI CRUZ. Sin puntería (6): Fue amonestado por una dura entrada y a destiempo. Tuvo una ocasión muy clara en el tramo final de la primera parte, pero la mandó a córner Andrés Fernández.
YEREMAY. Gol de quilates (7): Marcó el tanto del empate, un golazo que se coló por la escuadra almeriense. Le hizo un traje a Chirino, al que le ganó muchas veces la partida. Mejor en la banda.
MULATTIERI. Negado (6): No consigue encontrar el camino a portería, aunque el delantero no hay jornada que no lo intente. Erró una gran ocasión en el área pequeña después de un buen centro de Ximo.
EL MEJOR. LOUREIRO. Bregado (8): El central es un fijo en el once de Hidalgo y un seguro atrás, donde se entiende casi siempre a las mil maravillas con Dani Barcia. Despejó prácticamente todos los balones en su zona, además de entorpecer a Soko cuando se disponía a rematar en el área blanquiazul. Se atrevió incluso a sumarse al ataque para buscar cabecear algún córner, aunque sin fortuna. Se empleó a fondo en labores defensivas e incluso pecó de expeditivo ante Leo Baptistao.
LOS CAMBIOS
Eddahchouri (5): Inició la jugada del gol de ‘Yere’.
Lucas Noubi (4): Cometió dos faltas peligrosas.
Stoichkov (5): Gozó de una opción de marcar.
Cristian Herrera (-): Entró en la recta final del duelo.
José Ángel Jurado (5): Primeros minutos del curso.