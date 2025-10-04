El Concello da el OK al museo del Deportivo y la nueva zona VIP de Riazor

Lance del Dépor-Burgos en el que se pueden ver los nuevos asientos de la nueva zona VIP de Riazor conectada al museo - PATRICIA G. FRAGA

El Ayuntamiento de A Coruña ha tenido a bien conceder al Deportivo la licencia de obra para crear el museo y nuevas áreas VIP en el estadio municipal, según el expediente al que ha tenido acceso DXT Campeón. Los trabajos se habían paralizado hace dos meses y medio, porque, según el expediente tramitado en María Pita, se estaban ejecutando sin el oportuno permiso. Esta decisión permitirá al Deportivo, a quien la decisión le será comunicada en breve, acabar una obra iniciada sin la pertinente autorización.

El consistorio herculino ha dado el OK, con fecha de 2 de octubre de 2025, a la solicitud del “Proyecto expediente de legalización y finalización de obras para áreas VIP y musealizadas” que en abril de 2025 fue firmado por el arquitecto Ramón Blas Tojo Ferrero. Una de las condiciones que impone María Pita es que en aras del “interés público”, el consistorio podría dejar sin efecto la autorización si estas obras resultan “incompatibles” con las de remodelación del recinto de cara a albergar partidos de la Copa del Mundo de la FIFA de 2030 que coorganizarán España, Portugal y Marruecos.

Los trabajos de cara al futuro museo del Deportivo, situado en los bajos y sótanos de la esquina de las gradas de Tribuna y Marathón, se encuentran paralizados desde hace dos meses y medio. El concejal delegado del área de urbanismo, rehabilitación y vivienda incoó “expediente de reposición de la legalidad urbanística ordenando la paralización provisional de las obras el pasado 11 de julio”, reza el informe.

Según el expediente, la arquitecta técnica municipal informó el pasado 4 de agosto de la entrada, con fecha de 18 de julio, de la presentación del proyecto por parte del Deportivo. El mismo está firmado por Ramón Blas Tojo Ferrero como arquitecto redactor, director de obra y coordinador de seguridad y salud. Dicho proyecto, según el informe municipal, contiene “memoria descriptiva, urbanística y constructiva, presupuesto por capítulos, justificación del cumplimiento del CTE (DB-SI, DB-SUA,...), estudio de seguridad y salud, así como documentación catastral, fotográfica y planos”. La superficie de los trabajos se extiende a los 1.444,57 metros cuadrados y el presupuesto de los mismos alcanza los 1.008.374,19 euros. El plazo de ejecución de la obra es de seis meses a partir de la notificación de la licencia.

El 20 de agosto “se solicitó al servicio de concesiones administrativas autorización al titular del Estadio de Riazor para ejecutar obras por la concesionaria”, y el 30 de septiembre “dan traslado a este departamento de la resolución de fecha 30/09/2025 donde el concejal responsable de economía y planificación estratégica, por delegación de la junta de gobierno local”, autoriza al Dépor “a la intervención en el patrimonio municipal para las obras de modificación de espacios del Estadio de Riazor e implantar área VIP musealizadas y para la reforma de los aseos y los palcos del Estadio de Riazor”.

La concejalía de economía pone tres condiciones. La primera de ellas es la más llamativa, puesto que afecta a otras obras, las de remodelación de Riazor de cara al Mundial 2030. “El Ayuntamiento se reserva la facultad de dejar sin efecto esta autorización antes del vencimiento del convenio, si así lo justificasen circunstancias sobrevenidas de interés público, sin resarcimiento de daños. En estas circunstancias se incluye el caso de resultar incompatibles estas actuaciones con las obras de remodelación y adaptación del estadio municipal de Riazor para el Mundial 2030”. Las otras dos condiciones son el “carácter gratuito” del permiso, “en concordancia con el convenio” entre consistorio y club, y que la autorización será puesta en manos de la comisión de seguimiento de dicho acuerdo entre el Ayuntamiento de A Coruña y el Deportivo.

Las obras

La memoria descriptiva, urbanística y constructiva presentada por el Dépor explica los pormenores de los trabajos en las nuevas “áreas de musealización y zonas complementarias a la misma, con accesos VIP”. El expediente municipal destaca inicialmente que “no se crean nuevos sectores de incendios”. El texto incide en que “no obstante, se dotarán los espacios modificados de medidas contra-incendios y se dotará de sectorización respecto a otros espacios existentes”.

El proyecto plantea dos tipos de actuaciones: estructurales y obras menores.

El primero de ellos incide en que se trabajará “sobre elementos estructurales secundarios, en ningún caso sobre vigas o pilares maestros”. Las principales actuaciones son la instalación de un ascensor que comunicará todos los niveles, con “apertura a la grada para cumplir con las medidas de seguridad que marca la Consellería de Industria en relación con los aparatos elevadores” y la creación de las “conocidas como vomiteras para, por un lado, dar acceso a la grada, y por otro que sirvan como huida alternativa a un espacio exterior seguro, en este caso el campo de fútbol, tal y como consta en el plan de emergencias”.

Entre el segundo tipo de trabajos se concentran todas las que servirán para reconfigurar las instalaciones, divididas en seis espacios: acceso, zona de recepción, zonas de musealización, zonas auxiliares a la musealización, aseos y ambigús. En ellos se procederá a la eliminación de tabiquería, trasdosados, falsos techos, acabados e instalaciones existentes para dar forma a nuevos espacios grandes, abiertos y comunicados entre sí. El informe del Ayuntamiento subraya que “no hay aumento de volumen”, ya que las obras proyectadas “se ejecutarán dentro de una edificación existente”.

Parece que ahora sí, todo está en regla para el club acabe de dar forma a un viejo anhelo del deportivismo. El Ayuntamiento legaliza las obras en Riazor para que los aficionados blanquiazules puedan disfrutar, por fin, de un museo que cuente la historia del equipo de sus amores.

Massimo Benassi, sorprendido porque “nunca habían pasado por trámites así” Massimo Benassi, consejero delegado del Dépor, afirmaba en una amplia entrevista a este diario la semana pasada que el club nunca se había encontrado en una situación como esta para realizar obras en Riazor. “Todo lo que se hizo en el estadio hasta ahora nunca había pasado por trámites así”, respondió a la pregunta sobre si el Deportivo había comenzado a hacer una obra sin licencia. Benassi se refería, entre otras cosas, al pago de tasas, que en virtud del convenio con el Ayuntamiento de A Coruña nunca se habían hecho efectivas. En este caso, el club ha pagado 4.633,66 euros por la tramitación de licencias de obras.



Benassi previamente aseguraba que el club había comunicado puntualmente sus intenciones a María Pita: “Nosotros informamos al Concello en las comisiones de seguimiento que hay del convenio de lo que se iba a hacer por primera vez en la historia del Dépor. Para hacer ese tipo de obra se requiere una documentación y nosotros, obviamente, ya hemos cumplido con la que se ha requerido”. Benassi también desveló que el club presentó en LaLiga “una proyección de ingresos para esta campaña con el museo y el tour del estadio incluidos”.