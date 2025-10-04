Mi cuenta

Diario de Ferrol

Dépor

Bachmann, baja de última hora, en muletas en el vestuario antes del encuentro

Las cámaras captaron al portero austriaco en la previa con una férula en su pierna izquierda

Dani Fernández
Dani Fernández
04/10/2025 16:33
Bachmann, en muletas en el vestuario de Riazor antes del Deportivo-Almería
Bachmann, en muletas en el vestuario de Riazor antes del Deportivo-Almería - LaLiga TV

El guardameta austríaco del Deportivo Bachmann no se sentó en el banquillo de Riazor debido a una aparente lesión de rodilla. La alineación publicada por el club en sus distintas redes oficiales una hora antes del encuentro sorprendió con la ausencia del meta entre los convocados.

A escasos minutos de empezar el partido, como es habitual, las cámaras de LaLiga entraron al vestuario coruñés para exponer el ambiente y la concentración que se puede respirar en lo más profundo de un equipo de fútbol.

En los últimos segundos del plano emitido, se puede observar como Daniel Bachmann aparece con dos muletas y un fijador en su pierna izquierda.

Desde el Deportivo todavía no han hecho ningún tipo de comunicado, aunque fuentes del club apuntan que sufre molestias en la rodilla y está pendiente de pruebas médicas.

