Sorribas, un soporte "vital" para la plantilla del Dépor

Llegó al Deportivo en octubre de 2023 y una de las primeras tareas con las que se encontró el psicólogo Joaquín Sorribas fue la de apoyar a Yeremay en la recuperación de la fractura del peroné izquierdo que sufrió el canario el 2 de septiembre de aquel año durante la visita a Lugo en la segunda jornada del campeonato de Primera RFEF 2023-24. El ‘10’ empezaba a trotar sobre el césped, pero necesitaba recuperar la confianza.

Desde entonces, Sorribas ha sido una figura clave para la plantilla y, en especial, para Yeremay, quien el pasado mes de febrero, tras cerrarse el mercado de invierno del curso 2024-25, confesó cuánto se apoyó en él tras recibir ofertas de clubes importantes para abandonar el Dépor.

“Estoy trabajando con él y creo que lo estoy llevando mejor. Pedí ayuda. Llegó un momento que no me sentía yo, no solo en el fútbol, fuera. No estaba bien. Tengo 22 años y muchas veces nos entran pajaritos en la cabeza... estoy trabajando eso. Tengo que seguir siendo yo”, dijo el extremo sobre el apoyo del psicólogo.

El pasado sábado, en Ipurua, el ‘10’ dedicó su gol a Sorribas en un gesto que simbolizó lo importante que es para la plantilla. Este viernes, Antonio Hidalgo ensalzó su figura.

“El trabajo de 'Sorri' es vital, es una figura importantísima en la vida y en el fútbol. Es un apoyo constante para los técnicos, nos ayuda a pensar, se anticipa muchas veces a las cosas que van pasando. Ese apoyo que nos da es fundamental para los jugadores en este mundo con tanta presión. Le queremos muchísimo y estoy encantando de trabajar con él”, manifestó el preparador blanquiazul en la rueda de prensa previa al enfrentamiento de este sábado con el Almería.

Precisamente Yeremay es uno de los jugadores sobre los que se ha puesto el foco en este arranque de temporada. De momento, el futbolista canario no ha alcanzado su nivel del pasado curso, cuando en las siete primeras jornadas marcó tres goles y dio dos asistencias. En la presente campaña, ha anotado dos dianas, ambas de penalti, y todavía no ha asistido a sus compañeros. En Ipurua falló una oportunidad clara, sin embargo, Hidalgo confesó estar “encantado” con él.

“El límite que tenemos cada uno nunca sabemos dónde está. Seguramente Yeremay tiene un tope, lo importante es seguir empujándolo hacia arriba. Estoy encantando con Yere, está trabajando muchísimo sin balón y con balón también, encontrándose y fluyendo con él. Lo veo contento y eso se refleja en el campo. Es verdad que de cara a gol igual no tiene esa efectividad, pero nos ayuda muchísimo en muchas situaciones”, subrayó.