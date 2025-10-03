Hidalgo: "Estoy encantado con Yeremay, hay que seguir empujándolo hacia arriba"

Antonio Hidalgo, en un partido con el Deportivo - FERNANDO FERNÁNDEZ

Yeremay, el líder del Deportivo, aún no exhibe los números de la pasada temporada a estas alturas. Aun así, en Eibar ofreció uno de sus mejores encuentros del presente curso, marcó su segundo tanto del curso (ambos de penalti) y Antonio Hidalgo confiesa estar "encantado" con el canario.

"El límite que tenemos cada uno, nunca sabemos dónde está. Seguramente tiene un tope, lo importante es seguir empujándolo hacia arriba. Estoy encantando con Yere, está trabajando muchísimo sin balón y con balón también, encontrándose y fluyendo con él. Lo veo contento y eso se refleja en el campo. Es verdad que de cara a gol igual no tiene esa efectividad, pero nos ayuda muchísimo en muchas situaciones", manifestó el técnico del Deportivo este viernes en la rueda de prensa previa al partido de este sábado con el Almería en Riazor.

Durante su alocución, el preparador blanquiazul no descartó el regreso de José Ángel y Gragera frente al cuadro andaluz, después de superar sus respectivas lesiones.

Enfermería: "Escudero no entrenó ningún día con nosotros, por lo tanto es baja para mañana, José Ángel y Gragera están evolucionando bien, falta un entrenamiento, veremos cómo están para decidir si entran en la convocatoria".

Hidalgo reconfigura su tablero sin Mella Más información

Escudero: "Notaba unas molestias en el isquio, en las parte alta, no estaba cómodo, entendimos que hay que solucionar la situación cuanto antes y entendemos que con descanso, volverá mejor".

José Ángel y Gragera: "Sí, veremos cómo terminan el último entrenamiento. José Ángel lleva muchísimo tiempo fuera y hay que tener cuidado. 'Grage' casi está curado, vamos a ver qué sensaciones tiene hoy y decidimos".

Recuperar a los dos mediocentros defensivos: "Son opciones que tenemos, perfiles diferentes y cuantos más perfiles diferentes tengamos, mucho mejor. Es una gran noticia que estén recuperados los dos y nos van a ayudar muchísimo".

Octubre complicado: "Nos enfocamos semana a semana, no tiene mucho sentido pensar más allá de mañana. Nos viene un gran equipo, con un gran entrenador, son mucho más solidarios con la pelota que el año pasado y eso les hace más peligrosos. Poco a poco se van sintiendo mejor. Vamos a ver un partido muy igualado, con muchos detalles. Tenemos que seguir sufriendo, compitiendo al límite. Tienen mucho talento arriba, con cualquier jugador que te puede hacer daño y tenemos que ver cómo podemos hacerles daño nosotros".

Errores ante el Eibar: "Tengo muy claro lo que pasó. Creo que hicimos un muy buen partido hasta el 60, tuvimos dos o tres situaciones para cerrar el partido, no solo la de Yere, sino en transiciones que podíamos haber estado más ajustados y luego tuvimos situaciones que podemos mejorar".

Balance: "Soy de ir más de día a día. Tengo una idea principal en mi cabeza, que la tenía clara, el equipo va evolucionando, los jugadores van evolucionando, vemos dónde nos pueden ayudar más los jugadores. Es ir día a día, partido a partido, ir mejorando los días que no estás tan bien y los días que estás bien, reforzar esa situación. Son 42 jornadas y es ir empujando".

Yeremay celebró su gol al Eibar con el psicólogo: "El trabajo de Sorri (Joaquín Sorribas) es vital, es una figura importantísima en la vida, en el fútbol. Es un apoyo constante para los técnicos, nos ayuda a pensar, se anticipa muchas veces a las cosas que van pasando. Ese apoyo que nos da es fundamental para los jugadores en este mundo con tanta presión. Le queremos muchísimo y estoy encantando de trabajar con él".

Efecto Riazor: "La importancia de competir cada día en casa y fuera. Nuestra gente lo que quiere es que nos dejemos la vida por los colores, el escudo, que vayamos a por todo con convicción. El aficionado quiere ver esa pasión del equipo y en momentos determinados nos ayuda muchísimo".

El Dépor no encaja, el Almería marca siempre: "Espero un partido en mi cabeza, espero que se parezca mucho a lo que tengo en la cabeza. Tienen mucho talento en la parte alta, nosotros también. Un partido de dos buenos equipos, que están bien trabajados y en el mínimo detalle va a estar la diferencia".

Quagliata: "En esas posiciones se necesita energía. Nos da mucha profundidad, amplitud, es un futbolista con muchísima pasión y con el pie nos está dando muchas soluciones, especialmente en el último tercio".

Ximo: "Lo estoy viendo bien. Está en esa evolución, especialmente físicamente. Es un futbolista contrastado, con un alto nivel de concentración, de talento y que nos aporta muchas cosas".