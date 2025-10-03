El PP y el BNG ven peligrar el Mundial 2030 en Riazor

El estadio de Riazor - RCD

El PP y el BNG se muestran preocupados ante la posibilidad de que A Coruña se caiga como sede del Mundial 2030, que organizan España, Portugal y Marruecos, debido a la falta de información del Concello sobre el proyecto, un año después de que Riazor fuera confirmado como uno de los estadios que acogerá partidos de la cita mundialista.

"Como lle terá escoitado á nosa alcaldesa, cando haxa novidades, darase conta delas", manifestó el concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage Tuñas, durante el pleno celebrado el jueves ante una de las preguntas sobre el desconocimiento de la planificación, los plazos de las obras necesarias en el estadio, así como el nombre del inversor privado que las financiará. Estas manifestaciones no han resuelto las dudas de los grupos municipales, que critican al Gobierno Local por la "opacidad" informativa.

"En el pleno del jueves pude observar el ridículo bochornoso del portavoz del Gobierno Municipal ante una situación que todos los coruñeses quieren que se aclare", afirma Roberto García, concejal del PP.

"Nosotros realizamos una pregunta para conocer cómo está el expediente, después de un año en donde la alcaldesa dijo que A Coruña sería sede del Mundial. Entendemos que todos los coruñeses y toda la afición del Deportivo, todo el tejido deportivo quiere saber en qué situación está, es algo lógico. Queremos que haya información porque los grupos de la oposición no sabemos nada", añade.

Para García, la exposición de Lage Tuñas "fue ridícula porque hicimos unas preguntas muy concretas, cuál era el proyecto, en qué consistía, qué aforo tendría, qué financiación tendría y en su respuesta no dijo nada. Si el jueves estábamos preocupados, ahora ya estamos un poco alarmados".

"Hace poco el Deportivo presentó una ciudad deportiva y dio plazos de cuándo se iba a acabar, cuánto costaba, en qué consistía, es que es algo lógico. Y aquí, un Mundial, un evento tan importante para A Coruña, para la promoción de nuestra ciudad y de Galicia, no sabemos absolutamente nada. Lo único que sabemos es que la Xunta es la única administración que se ha comprometido a través de un acuerdo en el Consello de la Xunta que iba a colaborar, pero es lógico que tenga que saber cuánto va a aportar el Ayuntamiento, cuánto va a aportar la Diputación, cuánto va a aportar el estado y no sabemos nada", insistió.

El concejal del Grupo Popular de A Coruña ve peligrar la candidatura de A Coruña como sede. "Tenemos conocimiento de que quieren modificar el proyecto y hay que tener en cuenta una cosa, que el proyecto es un requisito para que el Mundial salga adelante. Si a día de hoy, no tenemos proyecto, no sabemos qué aforo va a tener el estadio, no sabemos quiénes son los inversores. La alcaldesa dijo públicamente en los medios que tenía varios inversores, dígalos, si no pasa nada. Transparencia, que no haya apagón informativo".

"Esa es nuestra gran preocupación, que a día de hoy no hay nada de nada de nada y mucho humo por parte de la alcaldesa", subraya Roberto García, quien incide en que "estamos muy preocupados porque vemos muy difícil que esto salga".

Por su parte, desde el grupo nacionalista critican que la intervención de Lage Tuñas no haya despejado las "incógnitas" de la ciudadanía sobre el proyecto para la reforma del estadio de Riazor.

"Estamos coma o mércores, que tiñamos incertezas e había moitas incógnitas sobre o proxecto e as incertezas seguen aí. Non se despexou ningunha incógnita e iso é o preocupante para nós. O que vemos é unha opacidade total e absoluta. Unha cousa que si vos podo dicir, porque o xoves hai un momento na intervención do portavoz do Goberno Local que di que non hai problema en pasarnos a documentación que o Goberno Local entregou á FIFA para que A Coruña sexa sede, efectivamente imos pedir esa documentación. As incógnitas están sobre a mesa e non se despexou ningunha e iso xera inquietude a todo o mundo", afirman.

La mayor preocupación en el BNG es que "non temos ningunha información sobre o proxecto".

"Nin sabemos a fonte de financiamento, nin sabemos os prazos de licitación e execución da reforma, nin sabemos quen vai ser o operador privado, e se o operador privado vai ser seleccionado cun concurso aberto e que se poidan presentar distintas ofertas, nin sabemos que aproveitamento vai ter do estadio o operador privado, etcétera. É que non temos información sobre os elementos básicos do proxecto. Non a temos nós nin a cidadanía, nin a teñen as entidades deportivas da cidade nin a ten o principal usuario do estadio, que é o Deportivo. É o que nos levou a facer a pregunta e o problema é que a resposta nos deixa no mesmo lugar porque non contestaron absolutamente nada", denuncian desde el Bloque.

Por último recuerdan que la intervención de David José Soto Díaz durante el Pleno del pasado jueves "foi clara respecto ao que nós pensamos. Estamos ao final do ano 2025 e o Mundial é no ano 2030, que non é dentro de quince anos, e as obras públicas xa sabemos que teñen unha complexidade e a reforma do estadio non é unha reforma pequena. Vemos que outras sedes ou teñen o estadio xa novo ou modernizado ou comezaron as obras e A Coruña está como está, con todo por poñerse negro sobre branco".