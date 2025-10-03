Eddahchouri, elegido mejor jugador de LaLiga Hypermotion en septiembre

Zakaria Eddahchouri celebra un gol en el Dépor-Huesca - Patricia G. Fraga

LaLiga ha elegido al delantero deportivista Zakaria Eddachouri como el mejor jugador del mes de septiembre en LaLiga Hypermotion.

El máximo goleador del campeonato de la regularidad en Segunda, con cinco dianas, certificó cuatro de ellas en septiembre; concretamente le endosó tres al Mirandés en el triunfo herculino 1-5, mientras que el tanto restante tuvo como escenario el choque frente al Huesca en Riazor (4-0).

Aunque no cuenta con la vitola de titular indiscutible tras la llegada de Mulattieri al conjunto de Riazor, Eddahchouri está sabiendo rentabilizar al máximo sus minutos (esta temporada apenas ha dispuesto de 289).

No en vano, el Deportivo también lo ha distinguido esta semana con el trofeo Estrella Galicia al MVP del mes de septiembre por su excelente labor.