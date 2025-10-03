Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Eddahchouri, elegido mejor jugador de LaLiga Hypermotion en septiembre

El atacante deportivista rubricó cuatro de sus cinco dianas ante Mirandés y Huesca

Armando Palleiro
Armando Palleiro
03/10/2025 20:51
Zakaria Eddahchouri celebra un gol en el Dépor-Huesca
Zakaria Eddahchouri celebra un gol en el Dépor-Huesca - Patricia G. Fraga

LaLiga ha elegido al delantero deportivista Zakaria Eddachouri como el mejor jugador del mes de septiembre en LaLiga Hypermotion. 

El máximo goleador del campeonato de la regularidad en Segunda, con cinco dianas, certificó cuatro de ellas en septiembre; concretamente le endosó tres al Mirandés en el triunfo herculino 1-5, mientras que el tanto restante tuvo como escenario el choque frente al Huesca en Riazor (4-0). 

Aunque no cuenta con la vitola de titular indiscutible tras la llegada de Mulattieri al conjunto de Riazor, Eddahchouri está sabiendo rentabilizar al máximo sus minutos (esta temporada apenas ha dispuesto de 289).

No en vano, el Deportivo también lo ha distinguido esta semana con el trofeo Estrella Galicia al MVP del mes de septiembre por su excelente labor.

Te puede interesar

El Bon 3 y el Magical, durante una regata anterior

La Semana Abanca navega de nuevo en la Ría de Vigo
Manuel Seoane
Sergio Torío lanza a portería contra San Pablo Burgos

El OAR recibe a Málaga con el objetivo de mantenerse invicto
Raúl Ameneiro
Ciudad de A Coruña - Zalaeta de pretemporada

¿Cuándo juegan los equipos coruñeses el fin de semana del 4 y 5 de octubre?
Raúl Ameneiro
Manuel Pablo en rueda de prensa

Manuel Pablo no se confía: "Cuando ganas mucho, los equipos quieren ser los primeros en vencerte"
Laura Rodríguez