Dépor

Cómo y dónde ver el Deportivo-Almería: el Dépor buscará la tercera seguida en casa

Esther Durán
03/10/2025 18:56
Deportivo Sporting de Gijón. FOTOS Quintana (93)
Los jugadores celebran el gol de Barcia ante el Sporting - Quintana

El Deportivo busca este sábado en Riazor prolongar su condición de invicto en LaLiga Hypermotion. No lo tendrá sencillo, recibe la visita visita de uno de los aspirantes al ascenso, la UD Almería, que tras un arranque dubitativo ha enlazado dos victorias de prestigio frente a Las Palmas y Sporting de Gijón

Los de Antonio Hidalgo llegan en un gran momento pese al empate sufrido en Ipurua en el último suspiro, cuando Adu Ares igualó para el Eibar un choque que los coruñeses rozaron con llevarse lso tres puntos.

En Riazor, el Dépor viene de firmar un sólido triunfo ante el Sporting y una exhibición ofensiva frente al Huesca. 

El técnico deportivista no podrá contar con David Mella, concentrado con la selección española sub-20 en el Mundial de Chile, que se juega su pase a la siguiente ronda la propia noche del sábado a las 22.00h frente a Brasil. 

Mella en el encuentro ante México del Mundial sub-20

Mella, sin margen: las cuentas de España para seguir en el Mundial más allá del domingo

Más información

En el cuadro indálico serán baja Adrián Embarba, expulsado en la última jornada, y la duda de Dion Lopy. 

¿A qué hora es el Deportivo-Almería?

Deportivo y Almería se enfrentarán este sábado 4 de octubre a partir de las 16.15 horas en el Estadio de Riazor. El encuentro corresponde a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion 2025-26. 

¿Dónde ver el Deportivo-Almería?

El partido podrá seguirse en directo a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en DAZN, Movistar+, Amazon Prime y LaLiga TV, además de otros operadores. También se emitirá en abierto a través de TVG, Canal Sur, Ten y GOLtv.

Sigue el minuto a minuto en DXT Campeón

Como siempre, en DXT Campeón ofreceremos el minuto a minuto del Deportivo-Almería desde Riazor, junto con la crónica nada más terminar el encuentro y las reacciones de los protagonistas

