Cinco deportivistas entre los 50 mejores jugadores españoles de la historia para Kodro Magazine

Fran, en un partido con el Deportivo - | ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

Busca el Deportivo regresar a lo más alto del panorama futbolístico español. Y mientras lo hace, los rescoldos de su brillante historia siguen resonando en todos los rincones del país. La última muestra la ha puesto sobre la mesa la revista Kodro Magazine, con más de 20.000 seguidores en Twitter y 70.000 en Instagram, que recientemente ha publicado su lista con los 50 mejores jugadores españoles de la historia, que incluye nada más y nada menos que a cinco deportivistas.

Tres de ellos, además, son coruñeses. Y uno completa el podio junto a Xavi Hernández y Andrés Iniesta, que encabezan este cuadro de honor. Se trata de Luis Suárez Miramontes, que durante muchos años presumió de ser el único Balón de Oro español.

Los 50 mejores jugadores españoles de la historia según Kodro Magazine - | KODRO MAGAZINE

Unos puestos más abajo, cerrando el top 20, aparece otro ilustre del fútbol herculino. Amancio Amaro, al que su trayectoria como blanquiazul y posteriormente en el Real Madrid le sirve para compartir reconocimiento.

Historia reciente

En la recta final de esta lista aparecen ya otras leyendas del Dépor más recientes. En el puesto 37 se coloca Fran, el eterno capitán, seguido de Juan Carlos Valerón. Ambos están por delante de uno de los grandes talentos de la actualidad como Pedri.

Por detrás del talento canario del Barça aparece el último deportivista de la lista. Su pico de forma no duró demasiado, pero fue lo suficientemente impactante como para quedar en la memoria colectiva del balompié nacional. El puesto 41 es para Diego Tristán.