Zaka 'acepta' la suplencia: "Es la decisión del entrenador y vine aquí para mirar por el equipo"

Zakaria Eddahchouri ha sido elegido jugador Estrella Galicia del mes de septiembre por parte de la afición blanquiazul. El neerlandés recibió en la mañana de este jueves el galardón en Abegondo, antes de comparecer antes los medios con un discurso en el que trató de recalcar siempre la importancia del colectivo por encima de su nivel individual, que le ha llevado a ser el máximo artillero de la Liga Hypermotion por el momento.

El premio: "Gracias a Estrella y a los periodistas y aficionados por votarme. Estoy agradecido, pero debo seguir igual. Como he dicho siempre, para mí lo más importante está en el día a día".

Gestionar la suplencia: “Lo más importante es hacer las cosas como equipo. Vine al Deportivo no para mirar por mí mismo, sino para ayudar al club. En este momento, el entrenador está eligiendo eso y lo respeto. Pienso en mi equipo y en mis compañeros. Es lo más importante. Al final, ayudaré al equipo de la forma que pueda. Todo está bien”.

El Almería, un rival de grato recuerdo: “Cualquier partido es bueno para mí, pero obviamente el partido contra el Almería fue mi debut y marqué un gol. Es un momento que jamás voy a olvidar. Es un momento muy bonito venir a un nuevo equipo y ayudar al equipo así, directamente, marcando un gol que valió puntos. Pero este es un partido como otro y debo ayudar al equipo para intentar conseguir los tres puntos”.

Un contrario poderoso: “Totalmente. El Almería es un rival con grandes capacidades. Es un buen equipo. Pero como he dicho, cualquier partido es realmente duro en esta liga. Debemos estar muy concentrados porque el Almería, como otros, es un rival muy complicado. Será un reto seguir nuestro plan para conseguir los tres puntos”.

¿Qué supone jugar siendo líderes?: “No hay presión. A mí me gusta. Quiero jugar contra equipos fuertes. Es un reto para el equipo y para el club, ya que debemos ser lo suficientemente buenos para ganar a este tipo de equipos. Somos el Dépor y debemos demostrar la categoría que tenemos”.

Regresar a Riazor: “Ya lo he dicho antes: el poder de Riazor es increíble. La afición deportivista nos apoya todos los días, también fuera de casa. Creo que nos ayudan muchísimo a conseguir los mejores resultados. Para mí, jugar en Riazor es sentir algo diferente. De momento, estamos haciendo vuestro trabajo en casa”.

Más cómodos esta temporada en casa: “No creo que nos sintamos más cómodos. Desde el momento en el que llegué aquí, los partidos en casa han sido siempre especiales. Es lo que creo. Pero esta temporada estamos haciendo nuestro trabajo y los resultados están siendo buenos, aunque incluso pueden ser mejores. Debemos seguir mejorando para conseguir los mejores resultados en casa y fuera. No hay una diferencia entre la última temporada y esta. Es igual”.

¿Qué pide Hidalgo diferente en relación a Gilsanz?: “Pienso que cuando comparas con la temporada pasada, con Óscar como entrenador, el sistema con el que jugamos es diferente. Al final, nosotros entrenamos para mejorar cada día y atacar como equipo. Por ejemplo, nuestro plan de partido contra el Eibar no es igual que contra el Almería. Así que vemos día a día, todas las semanas, cómo podemos hacerlo lo mejor posible a nivel individual, pero también juntos, con mis compañeros. Eso es lo más importante”.