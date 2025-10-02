'Teimosía', el concepto que aspira a convertirse en la 'Afouteza' del Deportivo

Extracto del vídeo del Dépor donde sale el término de 'teimosía' - RCD

Apenas dos días después de la presentación oficial del proyecto de la nueva Ciudad Deportiva de Abegondo, rebautizada como 'Dépor Training Center', el debate en torno al nombre elegido por el club no cesa. Una parte de la afición del Deportivo, lejos de considerarlo un término que camina hacia la modernidad actual, tal y como sí lo valoran con la remodelación de las instalaciones, dotadas de la mejor maquinaria y tecnología para darle las mayores facilidades y comodidades a jugadores y jugadoras, consideran que con la denominación en inglés se diluye la esencia y la identidad del equipo coruñés. Y es que la mayoría de las críticas no se fundamentan en la negación absoluta del cambio de nombre, sino que concuerdan en que un proyecto tan ambicioso debería ir de la mano de un nombre que represente al deportivismo. O que, al menos, fuera en gallego.

A pesar de que el acto de presentación oficial fue este martes, el nombre que tendría a partir de ese momento el ya antiguo ‘Abegondo’, o mirando aún más atrás ‘Mundo del fútbol’, salió a la luz unos días antes. Desde el momento en el que se desveló, tardaron escasos minutos en llegar las primeras críticas a través de las redes sociales. El club tenía margen de maniobra para replantearse si el término elegido era el correcto, pero tenía guardada una sorpresa para el deportivismo en un afán de demostrar que el origen y la historia es algo que valoran y que tienen presente día a día.

“Es la obra más importante del club en el siglo XXI y la manera de decirle al mundo que el Deportivo no solo recuerda su historia, sino que la honra, la actualiza y la proyecta hacia el futuro aún con más fuerza, con más coraje y con más convicción”, así comenzó su discurso Juan Carlos Escotet, presidente del club, justo antes de desvelar que el campo 1 de la ciudad deportiva pasa a llamarse Campo Arsenio Iglesias. Pero además de esto, durante todo el acto hubo múltiples guiños a las raíces tanto del Deportivo como de la tierra gallega. Comenzó con la actuación del grupo gallego ‘Alana’, continuaron por la retransmisión de dos emotivos vídeos recordando de dónde viene y hacia dónde camina el club, y finalizó con el homenaje a Arsenio con sus hijos allí presentes. Pero además, hubo varios detalles que el club quiso transmitir y que pasaron un tanto desapercibidos.

Un término con significado ambiguo

En uno de los vídeos emitidos por el Deportivo en el acto, enseñaban imágenes donde además de las nuevas infraestructuras, mostraban lo que tratarían que significaran para los que ya están en los primeros equipos, y sobre todo, para los que vienen detrás. Tras un minuto y medio de imágenes de la ciudad, de jugadores y jugadoras y de la afición, terminaba con cuatro palabras a modo de lema: Orde, talento, teimosía y forza. "Orde para construír, talento para seguir soñando, teimosía para seguir crendo e forza para volver ao máis alto".

Entre ellas, destaca una debido a que muchos desconocen su significado. Teimosía. Las paredes del nuevo edificio principal de la ciudad deportiva están cargadas de mensajes motivadores, y entre ellos, también se encuentra esta palabra. Pero si la gente se para a buscar cuál es su definición, podría causar confusión, ya que tiene dos interpretaciones diferentes.

“A palabra ‘teima’ ten dous significados posibles. Un é costume raro no que se persiste, con unha connotación de pesadez”, explica Pedro García Louzao, graduado en filología gallega por la USC y hasta hace poco miembro del Instituto da Lingua Galega. Mirando el contexto en el que lo traslada el Deportivo a la afición, se entiende que esta no sería la aceptación correcta, pero fijándose en la segunda, tampoco queda claro que se quiere transmitir. “Se se busca na RAE (Real Academia Galega) ‘teimar’, que é o verbo, vemos que aparece ‘insistir obstinadamente’, e obstinadamente cremos que ten un valor negativo”, considera Pedro.

En los últimos años, muchos equipos han elegido palabras o expresiones con las que identificarse y que acaban convirtiendo en una seña de identidad propia. El ejemplo más cercano está unos kilómetros al sur con el 'Afouteza' del Celta. El término, que fue elegida palabra del año en 2017, arraigó entre los seguidores celestes hasta el punto de darle nombre hoy a la nueva ciudad deportiva el cuadro vigués.

La denominación del nuevo Abegondo ya está decidida, pero ahora está por ver si este nuevo concepto relacionado con la constancia, la tenacidad y esa obsesión en la búsqueda de un objetivo, siempre tomando el sentido positivo de la palabra, logra calar entre la afición blanquiazul.