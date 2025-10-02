Mella, en el encuentro ante México del Mundial sub-20 - RFEF

Antonio Hidalgo continúa preparando el partido entre el Deportivo ante el Almería sabiendo que no podrá contar todavía con David Mella. Podría ser la última jornada en la que se encuentra en este escenario. Porque el periplo de España en el Mundial sub-20 no está siendo demasiado exitoso y ahora mismo la selección se encuentra al borde de la eliminación a unos días de afrontar el encuentro definitivo de la fase de grupos frente a Brasil.

La expedición de la que forma parte el extremo de Teo se ha quedado sin margen de error y ya ni siquiera depende de sí misma para avanzar a octavos de final. De hecho, en el partido de este sábado (22.00 horas), a España solo le vale ganar. Ahora mismo es última de su grupo por la diferencia de goles con la propia Brasil, por lo que un empate o una derrota dejaría al conjunto de Paco Gallardo sin ninguna posibilidad siquiera de acceder a la siguiente ronda como una de las mejores terceras.

Partiendo de esta premisa, un triunfo frente al combinado sudamericano abriría diferentes opciones. Si México no vence a Marruecos, ya clasificado como primero de grupo, España será segunda. En caso de victoria azteca, Mella y los suyos tendrán que empezar a mirar a otros grupos esperando la opción de ser uno de los cuatro mejores terceros (hay seis grupos en el torneo).

Opciones para La Rosaleda

De esta forma, las probabilidades de que David Mella esté de vuelta en A Coruña para viajar con el Deportivo a La Rosaleda para medirse al Málaga (domingo, 21.00 horas) han crecido exponencialmente después de que a España se le escapara la victoria en los minutos finales ante México.

El sábado por la noche puede terminar la aventura española en Chile. Todo lo que no sea sumar tres puntos supondrá sellará el billete de vuelta para la selección. Si gana y México hace lo mismo, tocará esperar al desenlace de la fase de grupos, que termina en la madrugada del domingo al lunes.

Tiempos justos

Hay opciones incluso de que Mella esté de vuelta antes del duelo con el Málaga aunque España avance a octavos. Si accede como segunda de grupo, su primer partido eliminatorio sería el martes a las 21.30 horas. En caso de avanzar como uno de los mejores terceros, dependerá de su posición definitiva, pudiendo jugar en la madrugada del lunes al martes o en la del martes al miércoles. En caso de tener que disputar esta ronda, no parece sencillo que Mella pueda llegar a tiempo para el viaje a tierras andaluzas aunque el combinado nacional quede eliminado, pero es probable que con pocas opciones de estar el domingo ya vistiendo de nuevo la blanquiazul por el poco margen.