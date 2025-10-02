Hidalgo reconfigura su tablero sin Mella

Antonio Hidalgo, durante el último encuentro en Riazor ante el Huesca - QUINTANA

Al técnico herculino le toca reinventarse una jornada más y, a partir de las virtudes de sus futbolistas y los puntos débiles de su próximo rival, el Almería, conformar un once inicial para competir de tú a tú contra el equipo con mayor valor de mercado de Segunda División (47, 90 millones según Transfermarkt). La cita de este sábado a las 16.15 enfrenta a un Deportivo con bajas importantes como la de Mella y Gragera ante uno de los cocos de la categoría.

Antonio Hidalgo tan solo ha repetido once inicial en dos ocasiones. Ambas para dar continuidad a las victorias que se cosecharon con holgura ante el Granada y Mirandés. Como se suele decir, lo que funciona es mejor no tocarlo. Seguramente esa fuera la idea del entrenador, pero el Mundial sub-20 que se está disputando en Chile le ha trastocado los planes. Justo cuando el Deportivo había encontrado un once inicial tipo, con ‘los 4 fántásticos’ sobre el campo y creando unas sinergias que estaban dando resultados muy positivos, una ficha del tablero desaparece.

David Mella, convocado con la selección española para el torneo citado anteriormente, ha abierto el casting para ocupar la vacante durante su ausencia. Hay una batería de nombres que aspiran a hacerse con la titularidad, además de puestos y características muy distintas.

Si algo ha demostrado Antonio Hidalgo en las primeras siete jornadas al frente del banquillo blanquiazul es que cuenta con todos los futbolistas de la plantilla. Tan solo faltan seis jugadores (Bachmann, Eric Puerto, Noubi, José Ángel, Rubén López y Cristian Herrera) por estrenar titularidad. Y dos son porteros y otro no ha estado disponible por lesión. El catalán tiene opciones y diferentes planteamientos que cambian el dibujo de su equipo, tanto en defensa como en ataque.

En Ipurua, Juan Diego Molina ‘Stoichkov’ fue la novedad. El cambio puede parecer lógico y simple. Jugador de ataque por jugador de ataque. Pero en realidad modificó el esquema por completo. El delantero andaluz actuó como centrocampista por la derecha sin balón y cargó el área como un segundo delantero en fase ofensiva. Su inclusión en el once desplazó a Luismi Cruz a la banda izquierda, participando en el juego por dentro como interior y dejando a Quagliata todo el carril.

Pese al resultado final, el plan funcionó. Los coruñeses se adelantaron en el marcador y protagonizaron oportunidades suficientes como para sentenciar el encuentro. La puntería no fue la misma que contra Mirandés o Huesca y el Eibar empató en los últimos compases. Dos puntos que volaron y una estructura más que apuntar a la libreta de Hidalgo.

Luimi Cruz jugó acostado a la banda izquierda ante el Eibar y perdió presencia en los últimos metros

Este sábado a las 16.15 horas el Almería visita Riazor y su pegada arriba supone toda una amenaza para el Deportivo. El conjunto indálico destaca por su alegría en el juego. Ataca con muchos efectivos y prioriza ver portería rival por encima de cerrar la suya. Los de Rubi han marcado trece goles, mismo número que veces ha recogido el balón de su propia malla. Los rojiblancos llegan a la cita en su mejor momento de la temporada. Vienen de sumar dos victorias consecutivas ante Real Sporting y Las Palmas y han dejado atrás el dubitativo arranque liguero. Son novenos y de ganar en A Coruña alcanzarían los 14 puntos, uno menos que el Dépor. Si los coruñeses ganan, pondrán más tierra de por medio con un rival directo por hacerse con los puestos de ascenso; de perder, la lista de perseguidores crecerá.

Alinear de inicio a Stoichkov sería dar continuidad a lo visto en tierras guipuzcoanas. Pero los Nico Melamed, Sergio Arribas y Leo Baptistao quizá sean motivos de peso para reforzar la línea defensiva blanquiazul y añadir un hombre más por detrás. En ese contexto surgen los nombres de Arnau Comas y Lucas Noubi como acompañantes de Loureiro y Dani Barcia en línea de tres. Ximo Navarro volvería al carril diestro, con Luismi Cruz de nuevo a pierna cambiada.

La segunda alternativa traería de vuelta a Charlie Patiño al centro del campo. El inglés solo ha sido titular ante el Sporting de Gijón y, con las bajas de Gragera y José Ángel, es el único ‘6’ que queda para dotar de más músculo a la medular herculina. Diego Villares y Mario Soriano son inamovibles en la sala de máquinas del Dépor.

La convocatoria de Mella con España para el Mundial sub-20 hace que Hidalgo mueva el árbol que se había anclado al verde como fijo. El catalán volverá a agitarlo contra los almerienses y caerá una de las posibilidades estudiadas, con la tarea de superar a un gran equipo y mantener al Deportivo en lo más alto de la clasificación otra semana más.