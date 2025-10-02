El día que Fernando Soriano le marcó al Dépor en Riazor

Fernando soriano con el Almería en Riazor en el curso 2007-2008 - Quintana

“Recuerdo de ese día la grandeza de Riazor, la historia que tiene detrás”. Rememoraba para Dxt Campeón Fernando Soriano, ahora director deportivo blanquiazul, aquella temporada 2007-08, en la que marcó con el Almería en Riazor. Era la segunda vez que Soriano jugaba en el templo herculino (donde antes había competido con la camiseta del Zaragoza).

Ese 26 de agosto de 2007, en la jornada inaugural del campeonato liguero, no fue un día más para el cuadro indálico, pues supuso su estreno en Primera División, ni tampoco para Soriano. En su tercera temporada en el Almería (estuvo 10, aunque no de forma consecutiva) participó con una diana en la abultada victoria de los andaluces (0-3) en su debut en la élite.

Fernando Soriano se abraza a Corona en Riazor - Quintana

Por su parte, el conjunto entrenado por Unai Emery alineaba a Cobeño; Bruno Saltor, Mané, Acasiete, Carlos García; Juanito, Soriano, Corona; Juanma Ortiz, Crusat y Álvaro Negredo. El partido le sonreía al cuadro andaluz y en el minuto 18 un jovencísimo Negredo adelantaba a los almerienses. No acababan ahí los problemas para los coruñeses, ya que poco después de que se cumpliese la media hora de partido Soriano hacía el 0-2, en una jugada en la que la defensa blanquiazul adolecía de falta de contundencia.

La jugada empezaba tras un saque de banda. Controlaba el balón Negredo, que daba un pase atrás y tras un centro chut la zaga herculina se mostraba blanda. Cazaba el rechace Soriano en el área, su remate se encontraba con Aouate, pero el meta no atajaba el esférico y Soriano tocaba lo justo para que el balón, aunque a trompicones, entrase en la portería. Rebasada ya la línea de cal Albert Crusat remataba la pelota.

Once inicial del Almería en Riazor en el curso 2007-08 con Fernando Soriano arriba, primero por la izquierda - Quintana

Más allá de lo que supuso su gol, Soriano quiso destacar el ambiente que notó en Riazor: "Me llamó poderosamente la atención la afición del Dépor, cómo estaba con los suyos, cómo empujaba durante todo el partido", argumenta en declaraciones a Dxt Campeón.

Una sensación que percibe ahora desde dentro, formando parte de la entidad.. "Es algo que puedo comprobar ahora día a día aquí, lo importante que es nuestra afición para el equipo. Siempre se dice que es el jugador número 12, pero es que es la verdad. Sentir el apoyo de tu gente da un plus a los futbolistas cuando más los necesitan", remarca.

Fernando Soriano, en el centro de la imagen, en el palco de Riazor durante el partido contra el Huesca. - Quintana

No obstante, en ese partido contra el Almería el impulso de la grada no fue suficiente y los coruñeses acabaron perdiendo 0-3. La puntilla la puso Crusat, que hizo el tercero en el minuto 50 de la contienda. El Almería asomaba a Primera ganando a uno de los nueve campeones de Liga. Una campaña en la que finalizaría octavo, con 52 puntos, los mismos que el Deportivo, que terminaría ese año en la novena posición en la tabla.

Si nos fijamos en los precedentes, contando los duelos entre Primera y Segunda División, en 20 partidos, el balance para los coruñeses es de cuatro victorias, siete empates y nueve derrotas, con 15 goles a favor y 24 en contra. Y en Riazor la balanza se inclina de nuevo para el lado del Almería, pues el Dépor sumó tres triunfos, el mismo número de empates y cuatro derrotas. La última vez que se llevó el máximo botín del campo coruñés fue en el curso 2014-15 en Primera, ganando por la mínima con un tanto de Edgard Méndez. El anterior precedente, el año pasado, se saldó con un incontestable triunfo del Dépor (3-1).