Imagen del Zaragoza-Deportivo de la temporada pasada - | FERNANDO FERNÁNDEZ

LaLiga ha facilitado este jueves los horarios de la jornada 12 de Segunda División, que será la primera que se dispute en el mes de noviembre. El Deportivo visitará al Zaragoza el próximo domingo 2 a las 21.00 horas.

La visita al conjunto maño cuenta este año con la particularidad de que no tendrá lugar en La Romareda. Con motivo de la remodelación de cara al Mundial 2030, el estadio zaragocista está en obras y el equipo que dirige Gabi disputa esta temporada sus partidos en un recinto modular llamado Ibercaja Estadio.

Horarios de la jornada 12 de LaLiga Hypermotion - | LALIGA

El encuentro pondrá el punto y final a una exigente semana con tres partidos, ya que esa semana arranca una nueva edición de la Copa del Rey, cuyo sorteo de la primera eliminatoria se celebra el próximo lunes.