Mella juega poco más de un cuarto de hora en el empate de la selección sub-20 ante México (2-2)

David Mella - Ailen Díaz

La selección española sub-20, con David Mella saliendo desde el banquillo en la segunda mitad, solo pudo empatar ante la de México (2-2) en el segundo partido del Grupo C de la primera fase, lo que la deja a expensas de una carambola en la última jornada para colarse en los octavos de final del Mundial de Chile.

Paco Gallardo revolucionó el once después de la dura derrota ante Marruecos (2-0). Cinco cambios introdujo el seleccionador español, con Thiago Pitarch, Fortea, Izan Merino, Pablo García y Jan Virgili entrando por Cristian David, Pau Navarro, Peio Canales, Joel Roca y el propio Mella.

México se adelantó por medio de Gilberto Mora, el tercer jugador más joven del campeonato, de solo 16 años de edad. Mora, jugador del Tijuana, remató un servicio de Alexei Domínguez para batir a Fran González en el minuto 32.

Solo diez minutos más tarde llegó el empate de España. Lo firmó el sustituto natural del deportivista, el bético Pablo García, asistitido por Jan Virgili.

Mella entró en el minuto 73, con 1-1 en el marcador, por Rayane Belaid, con lo que España juntó a cuatro delanteros: Mella, Iker Bravo, Virgili y García. Dos minutos después, el extremo del Mallorca provocó un penalti que Bravo, delantero del Udinese, transformó en el 2-1. Sin embargo, el conjunto azteca devolvió las tablas al marcador en el minuto 87, de nuevo por medio de Gilberto Mora.

Con este resultado, la selección española queda con un solo punto tras dos partidos. México suma dos. Marruecos (3) y Brasil (0) se enfrentaban la pasada madrugada. La ‘canarinha’ será el rival de España este sábado a las 22.00 (hora española). Solo el triunfo vale a España, aunque no le asegura la clasificación. l