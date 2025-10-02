Charlie Patiño, en el Ourense CF-Deportivo de Copa de la temporada pasada - | FERNANDO FERNÁNDEZ

El próximo lunes 6 de octubre se pone en marcha una nueva edición de la Copa del Rey en la que el Deportivo, después de la excepción de la pasada temporada como campeón absoluto de Primera RFEF, empezará desde la primera ronda. De nuevo será a partido único y se disputará a finales de este mes, aunque el sorteo, que en esta fase inicial incluye 112 equipos, cuenta esta temporada con varias particularidades que reducen el número de rivales a los que se puede enfrentar el cuadro coruñés en la primera toma de contacto.

Los condicionantes de enfrentamientos entre rivales de superior e inferior categoría siguen vigentes, a lo que este año se añaden criterios de proximidad geográfica. La RFEF ha dividido a todos los participantes en cuatro grupos y el Dépor está en el primero:

Grupo 1 Primera División: Celta, Real Sociedad, Alavés y Oviedo Segunda División: Deportivo, Valladolid, Mirandés, Racing de Santander, Eibar, Sporting de Gijón, Burgos, Cultural Leonesa Primera RFEF: Racing de Ferrol, Ponferradina, Pontevedra, Avilés y Arenas Segunda RFEF:Numancia, Ávila, Langreo, SD Logroñés, UD Logroñés, UD Ourense, UD Sámano, Atlético Astorga y Náxara. Tercera RFEF: Caudal, Tropezón, Portugalete y Tordesillas Copa Federación: Ourense CF Eliminatoria Previa: Getxo o Betis Valladolid, Puerto de Vega o Alberite, y Textil Escudo o Negreira.

Este último grupo, cuyos partidos definitivos se juegan este fin de semana, corresponden a las categorías autonómicas y se enfrentarán, junto al Ourense CF, que eliminó al Bergantiños, a los cuatro equipos de Primera División. A partir de ahí, empezarán los emparejamientos de los ocho equipos de Segunda División, entre los que está el Deportivo, que se medirán a un rival de Tercera RFEF o Segunda RFEF.

Este lunes, Hidalgo y los suyos sabrán contra qué rival inician el torneo del KO y, sobre todo, si tienen un desplazamiento cómodo como el que puede llegar a ser a Ourense, u otros más complejos como pueden ser a Soria o La Rioja.