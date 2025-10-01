Lendoiro a Guardado: "Andrés, yo esa pasta ya la debo, me ayudas más si te quedas a ascender"

Guardado, a hombros en Riazor tras el ascenso de 2012 - EFE

Andrés Guardado, exjugador del Deportivo entre las temporadas 2007 y 2012, confesó que el expresidente blanquiazul Augusto César Lendoiro rechazó una oferta por él en verano de 2011, ya que el mandatario de Corcubión prefirió que el azteca pusiese su granito de arena al ascenso a Primera División después un inesperado descenso.

En el espacio televisivo El Cafelito de Josep Pedrerol, el exfutbolista habló claro. "Tenía una oferta para irme al Sporting de Lisboa y era atractiva para el Deportivo porque era más o menos la cantidad que habían pagado por mí, y fui a hablar con Lendoiro por la noche en un restaurante de la ciudad donde él siempre estaba. Le dije que tenía esa oferta y él me decía: 'Andrés, yo esa pasta ya la debo, a mí me ayudas más si te quedas y me ayudas a ascender, yo ya debo mucho dinero, ese dinero no me va a dar una ganancia'", espetó el exdirigente.

Guardado incidió en que en junio de 2012 abandonaría el club blanquiazul libre de contrato, a lo que Lendoiro replicó que aceptaba esas condiciones.

"Me quedé encantado y fue uno de los mejores años de mi carrera, espectacular", agregó el mexicano.

"Me quedé encantado en el Deportivo en Segunda, fue uno de los mejores años de mi carrera"

Acerca de su campaña 2011-12 en la categoría de plata, el exjugador extrajo vivencias más que productivas e inolvidables.

"Fue regresar a los inicios, volver a viajar en autobús, veinte horas de autocar para desplazarnos hasta el sur de España", rememoró.

Preguntado acerca de los amigos que conserva de su periplo como deportivista, Andrés hizo una mención especial.

"Con el que más relación guardo es con Filipe Luis, le escribí cuando ganó la Liga con el Flamengo", concluyó.