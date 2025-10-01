La defensa, fortaleza del Dépor, equivale a un ascenso

Loureiro, durante el Dépor-Sporting - Javier Alborés

“El ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonatos” se ha convertido casi en un mantra en el deporte. Algunos asignan la celebre frase a Chuck Daly, entrenador de baloncesto de los legendarios ‘Bad Boys’, los Detroit Pistons que en las temporadas 1988-89 y 1989-90 se proclamaron campeones de la NBA con la rocosidad defensiva como pilar de su proyecto. Otros atribuyen la cita a Sir Alex Ferguson, leyenda del Manchester United que dirigió 1.500 partidos de los Red Devils. También hay quien achaca esta filosofía de vida a Paul ‘Bear’ Bryant, histórico técnico de futbol americano de la Universidad de Alabama desde finales de la década de 1950 hasta principios de la de 1980, quien dijo: “La ofensiva vende entradas, pero la defensa gana campeonatos”.

Lo cierto es que la teoría cobra todo el sentido del mundo cuando se analizan las últimas temporadas en Segunda División, ya que el equipo menos goleado de las cuatro últimas campañas logró el ascenso directo a Primera. Además, hace cinco, en la Liga 2020-21, fueron tres los conjuntos que compartieron el honor de ser los que menos tantos recibieron. Dos de ellos subieron a la élite por la vía rápida, mientras que el tercero en discordia se quedó a las puertas de disputar el playoff de ascenso.

Los números del Deportivo de Antonio Hidalgo animan al optimismo. El proyecto que lidera el estratega de Granollers destaca por el equilibrio. El conjunto blanquiazul es el segundo máximo goleador de Segunda División con 16 dianas en las siete jornadas del campeonato que se han celebrado. Solo el Racing de Santander, que ha anotado 18 tantos, supera la pegada de los herculinos. El Albacete, tercer equipo más realizador, ha traspasado las porterías rivales en catorce ocasiones, mientras que el Almería, cuarto en goles materializados y próximo rival del Dépor, lleva trece tantos. La diferencia es que mientras que el Racing ha recibido catorce, el bloque manchego ha encajado 16 y los almerienses han concedido trece dianas, la escuadra de Antonio Hidalgo no ha desprotegido su portería cuando se ha lanzado a por el arco rival.

Cinco tantos ha recibido el bloque deportivista, una cifra que le convierte en el equipo menos goleado de Segunda, junto con Cádiz, Valladolid, Las Palmas y Leganés. Precisamente, coruñeses y gaditanos comparten el liderato con quince puntos y, de mantener su solidez atrás, tendrán mucho camino recorrido en su objetivo de pelear por el ascenso, a tenor de los precedentes.

2024-25

La pasada temporada, la defensa que exhibió los mejores números fue la del Elche. El equipo ilicitano, dirigido por Eder Sarabia, guarda cierta similitud con el Dépor del presente curso, ya que destacó tanto en ataque como a la hora de salvaguardar su portería. El Elche fue el sexto conjunto más goleador, con 59 dianas, y el que menos concedió atrás, con 34 tantos encajados. Acabó segundo en la competición, con 77 puntos, a dos del campeón, el Levante, y logró el ascenso directo. El cuadro levantino, por su parte, fue el cuarto equipo que menos goles recibió (42), los mismos que el Oviedo, que certificó el ascenso en el playoff.

2023-24

Aún más destacables fueron los números defensivos del campeón de Segunda de la campaña 2023-24. El Leganés, que entrenó el exblanquiazul Borja Jiménez, solo encajó 27 dianas durante las 42 jornadas de la liga regular, con una media de 0,6 goles recibidos por partido. Los pepineros edificaron un muro prácticamente infranqueable atrás, mientras que también se mantuvieron entre las escuadras con mayor pegada del campeonato con 56 tantos. El Lega fue el cuarto en ataque, solo superado por el Eibar (72), el Racing de Santander (63) y el Espanyol (59). Gracias a su equilibrio en las dos áreas, la escuadra de Borja Jiménez se proclamó campeona de la categoría de plata, con 74 puntos, y ocupó la primera de las dos plazas de ascenso directo. El segundo puesto fue para el Valladolid, tercera defensa más fuerte de aquel curso, con 36 tantos encajados, mientras que el Espanyol, que fue el quinto que menos dianas recibió (40), finalizó en el cuarto puesto y logró el ascenso en el playoff, tras eliminar al Sporting en semifinales y al Oviedo en la final.

2022-23

La importancia de las defensas cobró mayor sentido todavía durante el campeonato 2022-23, ya que los tres equipos que subieron a Primera concluyeron la liga entre las cuatro escuadras menos goleadas.

Las Palmas fue quien exhibió mayor solidez atrás. La escuadra canaria recibió 29 tantos. Además, fue el tercer mejor ataque de aquel curso con 49 goles a favor. Unas cifras que permitieron al cuadro insular, entrenado por Francisco Javier García Pimienta, sumar 72 puntos y ascender a la élite como segundo clasificado. El campeón fue el Granada, con 75 puntos. El equipo nazarí solo recibió un gol más que Las Palmas. También fue la segunda escuadra más realizadora con 55 tantos a favor.

El Levante encajó los mismos goles que el Granada, 30, pero acabó la competición en el tercer puesto, igualado a puntos con Las Palmas, y tuvo que jugar el playoff. Los azulgranas se vieron sorprendidos en la final por el Alavés, que destacó por ser la cuarta escuadra más sólida de la categoría con 33 tantos en contra.

2021-22

Durante la temporada 2021-22, el Almería, entrenado por el mismo técnico que tiene ahora, Joan Francesc Ferrer Sicilia ‘Rubi’, se erigió en el bloque más fuerte en defensa de Segunda División. Los andaluces encajaron 35 goles. A su vez, también fueron la segunda escuadra con mayor artillería ofensiva, con 68 tantos a favor. Estos números concedieron el título de la categoría de plata a los almerienses con 81 puntos. Las mismas unidades sumó el Valladolid, que acompañó al equipo de Rubi en el ascenso directo a Primera. Los pucelanos finalizaron como el sexto conjunto menos goleado, con 43 dianas concedidas, y el máximo realizador (71).

El Girona, que finalizó el campeonato como el quinto equipo menos goleado y el sexto más goleador, ocupó la última plaza del playoff, donde selló su billete a Primera.

2020-21

Una campaña antes, la 2020-21, se dio la circunstancia de que tres escuadras finalizaron la liga regular como las menos goleadas de la categoría de plata, Espanyol, Mallorca y Sporting de Gijón encajaron 28 tantos. En el caso de la escuadra catalana y la balear, les sirvió para ocupar las dos primeras posiciones, empatados con 82 puntos. El equipo catalán, que, a su vez, poseyó el mejor ataque de aquel curso con 71 tantos a favor, se proclamó campeón, mientras que el Mallorca, tercer mejor ataque con 54 dianas, fue segundo.

El Sporting, entrenado por David Gallego, fue un muro en defensa, sin embargo, tuvo serios problemas para ver portería. De hecho, fue el sexto peor ataque de toda la competición con solo 37 tantos a favor en las 42 jornadas, con una media de 0,89 goles por partido. A pesar de sus pobres números en ataque, la solidez defensiva permitió al conjunto asturiano acabar la Liga en la séptima posición y rozar el playoff, cuya última plaza la ocupó el Rayo Vallecano, con dos puntos más que los sportinguistas.

El cuadro rayista, entrenado por Andoni Iraola, ostentó la séptima mejor defensa, con 40 goles encajados, y el cuarto mejor ataque, con 52 dianas a favor. Los madrileños lograron el ascenso en el playoff.

Equilibrio actual

En la presente temporada, la segunda consecutiva del Dépor en la categoría de plata, los coruñeses han arrancado fuertes en ataque y en defensa.

Beñat San José, técnico del Eibar, que el pasado sábado recibió al cuadro herculino, subrayó esa compensación del bloque de Antonio Hidalgo: “Tiene una pegada impresionante arriba, con mucha calidad. Y también es un equipo que defensivamente está muy bien trabajado y estructurado por su entrenador”.

Ese equilibrio sirve al Dépor para liderar la competición.