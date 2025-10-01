José Santiso, alcalde de Abegondo: "Imos tentar que a cidade deportiva sexa a primeira no mundo ubicada nunha Reserva da Biosfera"
O rexedor, que xa estaba no cargo na inauguración de 2003, está encantado coas novas instalacións deportivas e as sinerxias que supón para a bisbarra
A presentación en sociedade do Dépor Training Center contou coa presenza de moitas personalidades do mundo do fútbol e da políticia. Unha destas persoas, o alcalde de Abegondo José Santiso Miramontes, xa estivera na inauguración, alá polo ano 2003, da primeira cidade deportiva blanquiazul como rexedor do concello.
Cales foron as súas impresións despois da presentación do Dépor Training Center e como valora que Abegondo sexa, en certo modo, a casa do Dépor?
É en certo modo e en todos os modos. A maior parte dos concellos non teñen unha instalación pola que se lles coñeza. No noso caso temos a cidade deportiva, este centro extraordinario de tecnoloxía deportiva. Onte vin nun medio de comunicación unha foto que facía anos que non vía, da inauguración da cidade deportiva actual (no ano 2003), e estabamos alí unhas cantas persoas que, a día de hoxe, en activo, non vexo a ninguén. Xa pasaron máis de 20 anos daquela foto e eu sigo aquí. Con outras actividades polo medio, sigo sendo o alcalde, cando pasaron sete presidentes polo Deportivo e cinco alcaldes pola Coruña, e non obstante, o único que estaba alí e segue estando son eu. A cidade deportiva, aínda que eu non sexa o presidente do Deportivo, ten un entorno marabilloso e está moi ben situada. Case a considero como un fillo ou unha filla miña, porque absolutamente todas as fincas mercadas alí foron pactadas directamente entre min e os propietarios. Non houbo que expropiar nada, nin se podía; tiña que ser algo de mutuo acordo.
Sentinme moi a gusto no evento. Vin as instalacións e tamén sei o que se vai facer, e paréceme que, se non é a mellor de España —porque ao final están o Real Madrid e o Barcelona—, é unha instalación para un equipo de Primeira División, como mínimo. E non creo que en Europa haxa moitas cidades deportivas coma esta. Dende logo, con tantos metros cadrados, a nivel mundial debe estar entre as dez primeiras. Gustoume moito ver que os campos de fútbol que visitamos teñen exactamente as mesmas dimensións e o mesmo céspede que Riazor. Iso, créalo ou non, para calquera deportista —eu non o son, pero fun cinto negro de jiu-jitsu— é fundamental, porque para poder adestrar é necesario un ambiente adecuado, e iso permite que, co tempo, case xogues de memoria. Non é o mesmo ter un campo onde adestras coas mesmas dimensións que aquel no que xogas que non telo.
Voltando á inauguración de 2003 na que vostede estivo, e comparándoa coa deste martes, que diferenzas percibiu?
A sensación que tiven cando se fixo a primeira cidade deportiva era que a idea principal era potenciar a canteira. O máis importante non era que viñesen xogadores de fóra, senón formar os rapaces e rapazas do futuro, para que puidesen, non só ser xogadores do Deportivo —en categorías superiores ou inferiores—, senón que estivesen atendidos dende todos os puntos de vista, tendo en conta a formación integral dun deportista.
Que diferenza observei? Naquela primeira cidade deportiva había unha gran vontade de formar xogadores e traballar a canteira, pero o resultado probablemente non foi o esperado por unha razón moi sinxela: algúns xogadores que saíron marcharon, e quizais tampouco se formaron os suficientes para abastecer o primeiro equipo. Teño que recoñecer que me produce moita satisfacción ver o último partido en Riazor ou cando os vexo pola televisión xogando en Eibar, e hai catro xogadores da canteira no campo. Ou ver aqueles catro rapaces no acto (en referencia a Elena, Eva Dios, Yeremay e Dani Barcia) falando da súa formación e da cidade deportiva. Iso gustoume moito, e sobre todo, ver que se está traballando a medio e longo prazo. Non hai que apurarse, porque formar un xogador leva moitos anos, moitos cartos e moito esforzo. Este equipo dá boa impresión. O club, dirixido por Juan Carlos Escotet, co que tiven ocasión de falar sobre o futuro, recoñezo que me encanta. Gústame o que está facendo e quere traballar con expectativas de futuro, para obter a medio-longo prazo un equipo competitivo a nivel estatal e tamén europeo.
Comentaba que estivo este martes falando con Juan Carlos Escotet. ¿Continúa o convenio que había entre o Deportivo e o concello para o uso de parte das instalacións deportivas da cidade deportiva?
Non houbo modificacións con respecto ao convenio que se fixo no seu momento, nin as hai de momento. Pero probablemente fagamos algo relacionado coa Reserva da Biosfera, porque a min gustaríame tentar que fose a primeira cidade deportiva a nivel mundial situada dentro dunha Reserva da Biosfera. O espazo que hai arredor, dende o punto de vista medioambiental, é envidiable para calquera cidade deportiva. As cidades deportivas adoitan estar á beira das cidades ou en contornas urbanas, e esta non está lonxe: atópase a 15 minutos da Coruña, pero ao mesmo tempo está rodeada dun espazo natural que é espectacular. Viuse nos vídeos e tamén cando vas alí. Os xogadores non só teñen boas vistas, tamén un aire suficientemente limpo como para que ninguén lle bote a culpa á contaminación.
Nese sentido, prosegue o convenio co San Tirso?
Totalmente. Incluso un técnico de deportes do concello é adestrador do Xuvenil B (Dani). Ademais, o San Tirso está competindo a nivel autonómico e incluso a nivel nacional, sendo o segundo equipo do Deportivo tanto en infantís como en cadetes. Máis adiante veremos se os xuvenís poden entrar tamén. As escolas municipais de fútbol están xestionadas polo San Tirso. A relación é entre o concello e o Deportivo, pero o San Tirso é un club que ten cedidas as escolas deportivas do concello, así que non deixa de ser o equipo das escolas deportivas municipais.
Falaban tamén do uso sostible dos recursos, ademais do uso de materiais da zona e da bisbarra, creando sinerxías e riqueza...
Por iso precisamente temos xa rexistradas 120 empresas da marca rexistrada da Reserva da Biosfera. O que quero é que a alimentación dos xogadores e outros servizos que se poidan prestar sexan da Reserva da Biosfera, nunha economía circular, que é o que pretendemos dentro desa reserva, da que tamén son presidente.
Abegondo dálle moitas cousas ao Deportivo, e viceversa, non si?
Por suposto. Abegondo e a bisbarra en xeral. Todo isto ten que ser un conxunto. É unha relación recíproca, sempre con esa ósmose entre a cidade e a contorna, e o Deportivo está servindo precisamente para establecer eses lazos de unión. Hai que ter presente que o Deportivo está nunha das colas do encoro de Cecebre, de onde beben todos os cidadáns da Coruña e da bisbarra. A relación ten que ser directa e recíproca. Evidentemente, o Deportivo dálle moito a Abegondo, pero Abegondo tamén lle dá moito ao Deportivo, fundamentalmente sustentabilidade e tranquilidade.