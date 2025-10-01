Hidalgo recibe refuerzos con músculo para la medular

José Ángel, en un entrenamiento con el Deportivo - | RCD

“Nos empezaron a hundir y nos faltaron piernas”. Tan breve como contundente fue la explicación de Antonio Hidalgo sobre la caída del Deportivo en Ipurua en una última media hora que estaba destinada a tener un desenlace como el que se acabó dando. Porque el técnico blanquiazul trató de que el equipo se defendiera con la pelota en un primer momento, como lleva intentando hacer desde que asumió el cargo, pero el fútbol de élite, más en Segunda, enseña semana sí y semana también que el querer no siempre es poder. “El rival también juega”, que suelen decir los entrenadores.

Después de echar mano de Charlie Patiño, Hidalgo tuvo que desandar el camino y apostar por los primeros minutos de Rubén López para recargar la energía de una sala de máquinas que se había quedado seca. Porque si el problema era de piernas, quitar a dos jugadores como Villares y Mario Soriano, siempre entre los futbolistas que más kilómetros recorren, no parecía un buen negocio. Pero los jugadores a veces necesitan un respiro y, por primera vez, fue evidente que el Deportivo ha tenido un problema de piezas en el centro del campo.

La pegada había maquillado que el Dépor llevaba semanas sobreviviendo sin sus dos mediocentros defensivos

La pegada del cuadro herculino para encarrilar o resolver pronto los encuentros, unido a la versatilidad de los propios Villares y Soriano, había maquillado que el Dépor llevaba semanas sobreviviendo sin ninguno de sus dos mediocentros defensivos. José Ángel ni siquiera ha podido debutar esta temporada por los problemas físicos que sufrió en pretemporada, mientras que Gragera aguantó dos partidos y medio antes de romperse en Butarque, cuando tuvo que ser relevado en el descanso.

Al rescate

Esta situación está a punto de resolverse, ya que Hidalgo recibirá en breve refuerzos en forma de músculo. Si no hay contratiempos, el primero en ponerse a disposición del técnico será Jurado. La semana pasada comenzó a realizar tareas con el grupo y esta semana ya se ha ejercitado con normalidad en los dos entrenamientos que la plantilla ha completado hasta el momento. Está únicamente a la espera del alta, que en principio llegará antes del sábado.

No será, de todos modos, para ser titular. Cuando el Dépor salte al campo ante el Almería el próximo sábado, se cumplirán cinco meses justos desde que el andaluz disputó su último encuentro. Oficial o amistoso. Después de la victoria ante el Albacete que certificó la permanencia, decidió pasar por el quirófano para resolver una pubalgia que lo venía martirizando desde principio de la campaña. La operación salió bien y se recuperó en tiempo y forma para realizar buena parte de la pretemporada, pero cuando estaba a punto de reaparecer, un problema muscular se cruzó en su camino. Mes y medio después de que el club coruñés emitiera el parte médico, ya divisa la luz al final del túnel.

Un paso por atrás está su compañero Gragera, al que la inactividad del curso anterior también ha regresado para pasarle factura. El asturiano se presentó en Inglaterra durante la minigira veraniega y nada más bajar del avión se vistió de corto para disputar su primer amistoso. Llevaba sin jugar desde octubre de 2024, pero en ningún momento dio esa sensación. Su rendimiento fue inmediato, igual que el encaje en el sistema de Hidalgo, que buscaba esa pieza que ejerciera de ancla para aportar criterio con balón y equilibrio sin él. Sumó un gran número de minutos en la preparación y lo jugó todo frente a Granada y Burgos. El 1 de septiembre en Leganés, su físico pidió tiempo muerto. Este miércoles realizó parte del trabajo con todos por segundo día consecutivo y aunque parece prematuro que reaparezca el sábado, es probable que pueda viajar con la expedición a Málaga la próxima semana.