No logr\u00f3 acertar en Eibar, al margen de la precisi\u00f3n de Yeremay desde los once metros. Pero el Deportivo vuela al contragolpe. Es un hecho evidenciado por sus n\u00fameros, que permiten respaldar la obvia capacidad del equipo blanquiazul para hacer da\u00f1o a sus contrarios con espacios por delante. No es para menos. Yeremay, Mella, Stoichkov, Luismi Cruz, Mario Soriano, Mulattieri o Eddahchouri. La n\u00f3mina de atacantes del Deportivo no solo asusta m\u00e1s all\u00e1 de las fronteras de A Coru\u00f1a, sino que maneja un denominador com\u00fan: la capacidad para ser vertical con bal\u00f3n. Por eso sus futbolistas ofensivos dotan al conjunto herculino de una marcada personalidad que Antonio Hidalgo pretende potenciar. El preparador catal\u00e1n quiere espacios, pero solo en una direcci\u00f3n. Por eso basa su juego posicional ante rivales que le van a buscar en un equilibrio entre atraerlos y no asumir riesgos. Quiero superar tus primeras l\u00edneas presi\u00f3n y correr, pero siempre asumiendo el m\u00ednimo riesgo de p\u00e9rdida de bal\u00f3n en zonas comprometidas. A la vez que todo eso sucede, Hidalgo pretende potenciar el \u00e9nfasis en el trabajo sin bal\u00f3n en un equipo que debe seguir creciendo en esa faceta y que ya es agresivo, pero de atr\u00e1s hacia delante. Porque el D\u00e9por est\u00e1 lejos de ser uno de los equipos que m\u00e1s recuperaciones concreta en su \u00faltimo tercio ofensivo. Ah\u00ed prioriza no desestructurarse, una premisa que le coloca como el s\u00e9ptimo equipo m\u00e1s tarjeteado, pese a no estar entre los que m\u00e1s faltas cometen. La ambici\u00f3n blanquiazul no es robar arriba s\u00ed o s\u00ed, sino incomodar al contrario y no ser superado para que sean sus zagueros los que, aprovechando sus caracter\u00edsticas, no duden a la hora de anticiparse y meter el pie para recuperar. El plan no est\u00e1 saliendo mal a tenor de los resultados. El cuadro herculino no solo es l\u00edder de la tabla de puntos, tambi\u00e9n manda en el registro de conjuntos menos goleados y apenas le tosen al contragolpe: es el \u00fanico equipo, junto a Las Palmas, que no ha encajado ni una sola diana en esta fase de juego. Adem\u00e1s, en ataque, sigue siendo el segundo colectivo con m\u00e1s p\u00f3lvora -16 goles en siete encuentros, con acierto en todos-. Y aunque su ataque posicional le ha reportado \u2018\u00fanicamente\u2019 cinco dianas, sus contraataques le han permitido celebrar ya ocho tantos. El Deportivo, como m\u00ednimo, duplica a sus perseguidores. Nadie se acerca a semejante cifra, ya que el segundo en esta lid es el C\u00e1diz. El equipo de Garitano, especialista en esta faceta, \u2018solo\u2019 ha materializado cuatro tantos anotados en transici\u00f3n ofensiva. Pese a la evidente potencia de fuego del conjunto herculino cuando puede correr, el margen de mejora todav\u00eda existe. Porque pr\u00e1cticamente la totalidad de los goles tras robo a domicilio. As\u00ed asest\u00f3 los golpes definitivos al Granada y as\u00ed abri\u00f3 los marcadores en Legan\u00e9s y Vitoria. Ese duelo de Mendizorroza fue el culmen, pues los cuatro primeros tantos contra el Mirand\u00e9s llegaron, precisamente, despu\u00e9s de recuperaci\u00f3n. Mientras, apenas ha sacado productividad de este arte en Riazor, ya que solo ha acertado en casa para ponerle la puntilla al Huesca, con el 4-0 de Eddahchouri tras un quite de Pati\u00f1o en el centro del campo. Tiene l\u00f3gica, pues tanto el Burgos como el Sporting visitaron A Coru\u00f1a con la clara premisa de, por encima de todo, no conceder. Clave para refinar todav\u00eda m\u00e1s esta fase del juego ser\u00e1 la aportaci\u00f3n de Yeremay Hern\u00e1ndez. M\u00e1s all\u00e1 de la falta de punter\u00eda del canario en este tramo inicial de liga, muchas de las decisiones de Antonio Hidalgo tienen como finalidad optimizar el potencial del canario en ese tipo de situaciones. Precisamente por ello el \u201810\u2019 est\u00e1 jugando m\u00e1s por dentro. No solo para liberarse de recorrido hacia atr\u00e1s, sino para ejercer de descolgado y permitir que el Deportivo tenga un punto de referencia sobre el que montar el contragolpe aunando verticalidad y seguridad. Se trata de no perder el bal\u00f3n a las primeras de cambio y, a la vez, de desplegarse r\u00e1pido. Ambas cuestiones las asegura Hern\u00e1ndez. Si los rivales que hasta ahora han visitado Riazor apenas han permitido correr al Deportivo, con el Almer\u00eda puede cambiar la tendencia. Porque el conjunto ind\u00e1lico es un equipo de una vertiente mucho m\u00e1s ofensiva que los anteriores hu\u00e9spedes del estadio coru\u00f1\u00e9s. As\u00ed lo demuestran sus partidos, con goles a favor en todos ellos y un marcador de tantos en contra que solo se qued\u00f3 virgen el pasado s\u00e1bado, en Las Palmas. El duelo en el Gran Canaria, en el que el bloque dirigido por Rubi venci\u00f3 0-1, fue el primero en el que logr\u00f3 mantener su porter\u00eda a cero. Es esa fragilidad un evidente punto a corregir por parte del Almer\u00eda, que ha encajado 13 dianas en este inicio de curso. Solo Albacete (16) y Racing (14) han recogido m\u00e1s veces la bola de sus propias mallas. Esta evidente falta de fortaleza, sin embargo, no se ve reflejada en su transici\u00f3n defensiva. Porque el Almer\u00eda es un equipo que juega expuesto y al que le han hecho mucho da\u00f1o en ataques posicionales (nueve goles en contra), pero \u00fanicamente ha recibido un gol de contragolpe: el 3-4 del Albacete en el primer y taquic\u00e1rdico partido de liga, que acab\u00f3 finalmente 4-4. Desde entonces, su hoja de servicios luce impoluta en cuanto a conceder en contras, aunque deber\u00e1 afinar mucho sus p\u00e9rdidas y vigilancias ofensivas en Riazor si quiere salir indemne ante un Deportivo que vuela en transici\u00f3n.