Cuando Zaka se metió a Riazor en el bolsillo

Zakaria Eddahchouri, celebrando su primer gol con el Deportivo - Patricia G. Fraga

Llegaba como el nuevo ‘mesías’ a un club que necesitaba gol y que fue a buscarlo en invierno más allá de las fronteras nacionales. Y en menos de 40 minutos fue capaz de meterse en el bolsillo al deportivismo. Zakaria Eddahchouri vuelve a verse las caras este sábado (16.15 horas) con el Almería, contrario ante el que firmó un debut de ensueño en Riazor.

Era su estreno no solo en su nueva casa, sino como titular del equipo, después de 20 minutos en Eibar sustituyendo a Iván Barbero que apuntaban a prometedores. Y todo salió a pedir de boca. Porque el equipo deportivista ganó 3-1 para enlazar su segundo triunfo consecutivo —tras el de Ipurua—, demostrarse a sí mismo que era capaz de competir con los mejores e incluso soñar con pelear por el playoff de ascenso.

Aquel 9 de febrero, fue un día redondo para Eddahchouri, capaz de convertir en oro todo lo que tocaba. El punta neerlandés de origen marroquí dio en la diana poco antes de que se superase el minuto 19 de juego. Situado en el balcón del área ‘sujetando’ en su posición al coruñés Chumi, fue capaz de domesticar con la izquierda un tenso envío raso de José Ángel.

Posicionado de espaldas a portería, el control frontal le hizo retroceder hasta adentrarse en la semiluna. Un paso atrás para dos hacia delante. Porque con ese primer contacto, logró habilitarse el espacio para ejecutar un nuevo toque y abrirse el hueco definitivo para sacar a relucir su sobresaliente disparo.

El chut ya semejaba inyectado en veneno, pero terminó de volverse diabólico tras impactar en la pierna de Edgar. El central intentaba repeler el remate, pero acabó favoreciendo una comba más imposible que hizo inútil la estirada de Maximiano y provocó el delirio de Riazor y del propio Zaka, que se dejó llevar por el éxtasis y ‘asaltó’ la grada, dejando una imagen para el recuerdo.

De nuevo en racha

Aquel debut estelar fue, quizá, el punto más alto de Zakaria Eddahchouri en su primera media temporada como blanquiazul. Porque luego llegó la irregularidad, rota por tres tantos más, aunque ninguno de la trascendencia que tuvo aquel 1-0 que abrió el marcador ante un candidato al ascenso.

Zaka no volvió a vivir una tarde tan brillante el pasado curso, aunque esta temporada vuelve a mirar hacia el Almería con especial énfasis. Porque el futbolista nacido en Países Bajos llega al encuentro frente al conjunto indálico como ‘Pichichi’ de la categoría.

Eddahchouri ya ha superado, en siete encuentros, su cifra de goles de la media temporada que disputó el pasado curso vestido de blanquiazul. De hecho, lo hizo en seis, pues en esa media docena de duelos logró anotar cinco dianas: un tanto en Granada para ampliar la renta del Dépor, tres frente al Mirandés para sentenciar el choque y uno más para redondear la goleada contra el Huesca. Ahora, tiene a su primera víctima de nuevo en la mirilla.