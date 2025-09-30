Dépor
Todos los goles de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, en vídeo
El Castellón venció en Butarque para bajar el telón de un fin de semana con muchas sorpresas en la categoría de plata
La jornada 7 de LaLiga Hypermotion finalizó ayer a última hora de la tarde con el triunfo del Castellón en Butarque. No fue la única sorpresa de un fin de semana que volvió a dejar patente la igualdad de la categoría de plata. Aquí puedes ver todos los resúmenes de la jornada en vídeo:
Mirandés 0-1 Zaragoza
Racing de Santander 1-2 Andorra
UD Las Palmas 0-1 Almería
Burgos 2-1 Málaga
Real Sociedad B 1-1 Córdoba
Cádiz 0-0 Ceuta
Sporting de Gijón 3-4 Albacete
Valladolid 0-1 Cultural Leonesa
Huesca 0-1 Granada
Leganés 0-1 Castellón