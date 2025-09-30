Mi cuenta

Dépor

Todos los goles de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, en vídeo

El Castellón venció en Butarque para bajar el telón de un fin de semana con muchas sorpresas en la categoría de plata

Sergio Baltar
30/09/2025 10:34
Imagen del Leganés-Castellón que cerró la jornada 7 de LaLiga Hypermotion |
Imagen del Leganés-Castellón que cerró la jornada 7 de LaLiga Hypermotion | - CD CASTELLÓN

La jornada 7 de LaLiga Hypermotion finalizó ayer a última hora de la tarde con el triunfo del Castellón en Butarque. No fue la única sorpresa de un fin de semana que volvió a dejar patente la igualdad de la categoría de plata. Aquí puedes ver todos los resúmenes de la jornada en vídeo:

Mirandés 0-1 Zaragoza

Racing de Santander 1-2 Andorra

UD Las Palmas 0-1 Almería

Burgos 2-1 Málaga

Real Sociedad B 1-1 Córdoba

Cádiz 0-0 Ceuta

Sporting de Gijón 3-4 Albacete

Valladolid 0-1 Cultural Leonesa

Huesca 0-1 Granada

Leganés 0-1 Castellón

