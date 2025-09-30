Primeras impresiones de Manuel Pablo, Villares y Eva Dios sobre el Dépor Training Center

Manuel Pablo en la presentación del Dépor Training Center - Patricia G. Fraga

En la presentación del Dépor Training Center participaron, entre otras personalidades, los jugadores y jugadoras de los primeros equipos del Deportivo. Elena Vázquez y Eva Dios se subieron al palco para ofrecer sus primeras impresiones sobre la nueva ciudad deportiva.

Elena Vázquez: "É un orgullo formar parte dun club tan grande coma o Dépor e dun proxecto que está crecendo e que nos fai crecer a todos e a todas nós. Creo que é unha motivación máis para que despois nós o devolvamos no campo, en cada adestramento e en cada partido”.

Eva Dios: "Aquí hai un sentimento de familia, de pertenza. Valoramos moito o traballo de toda a xente que está aquí, fisioterapeutas, corpos médicos, adestradores… Penso que iso fai que nos esforcemos máis, que isto nos ilusione a todos, tanto aos canteiráns como aos xogadores que veñen dende fóra. O Dépor fai que sexa un orgullo levar este escudo”.

Tras el acto oficial, el capitán del primer equipo masculino, Diego Villares, atendió a los medios de comunicación. El mediocentro reconoció la ilusión por el avance: "Es un cambio muy significativo para todos. Los jugadores estamos viviendo esto día a día y cada vez va cambiando más y va a mejor. Estamos ilusionados".

Desde hace varios meses, la ciudad deportiva está inmersa en obras, algo que ha obligado a los jugadores a cambiar algunos accesos, pero que no impidió que sus rutinas de entrenamiento se mantuvieran: "Para entrenar siempre hemos entrenado en las mejores condiciones, es verdad que con las obras hemos tenido que cambiar el acceso en algún momento, pero para entrenar siempre tuvimos las máximas comodidades".

Villares lo tiene claro, ahora les toca a ellos: "Es un cambio significativo para todos. Tenemos las máximas infraestructuras posibles para estar cómodos, ahora tenemos que responder en el campo. Tuvimos reuniones con Massimo Benassi, nos preguntaban cómo lo veíamos, qué nos parecía, si queríamos alguna mejora… Para nosotros la parte del vestuario, del gimnasio, los campos, es una maravilla entrenar cada día aquí, nos dan mejoras muy importantes”.

Otra de las futbolistas que se paró a atender a los medios de comunicación fue Paula Monteagudo. La canterana, que se estrenó como goleadora blanquiazul en la máxima categoría el pasado domingo, se mostró agradecida por todo lo que está viviendo: "Para mí es un orgullo pertenecer a un club como el Dépor, que vemos que apuesta por la cantera y por el fútbol femenino. Ahora, con estas instalaciones que tenemos, tenemos que intentar hablar nosotras en el campo y que se sientan orgullosos de nosotras. Con estas instalaciones estamos a la altura de grandes clubes a nivel internacional. No hay excusas, hay que hacerlo bien sí o sí".

La temporada parecía que había iniciado de la mejor manera para ellas, pero desde hace dos jornadas, las cosas parecen haberse torcido. Aún así, Monte desveló que la confianza no se tambalea: "Tenemos ganas de que esto cambie. Hemos empezado bien y ahora se han dado malos resultados, pero seguimos con la confianza intacta, tenemos que hacer nuestro trabajo e intentar llevarnos los tres puntos en el próximo partido."

En lo que a ella respecta, reconoció que está contenta: "A nivel individual estoy muy feliz, cualquier niña sueña con esto. Estoy teniendo muchos minutos y me estoy sintiendo muy cómoda en el equipo. Ojalá seguir así. Es cierto que llevo muchos años en el club, soy canterana, pero cuando vas pudiendo disfrutar de minutos en el primer equipo, las niñas te ven como una referente”.

Palabra de técnico

Uno de los que ha vivido el proceso de cambio desde hace muchos años fue Manuel Pablo. El técnico del Fabril explicó que la intención siempre es dar pasos hacia adelante: "Ya ha cambiado mucho en estos últimos años, pero todavía está por llegar la gran obra. Es un progreso muy importante para el club, es futuro inmediato, es algo que va a fortalecer la cantera. He vivido toda la evolución, ha habido cambios más pequeños, pero este es un cambio muy profundo. Se trata de intentar mejorar siempre. Con este proyecto ya se intenta estar casi a la altura de las mejores ciudades deportivas del mundo. Queremos fortalecer el trabajo de la cantera”.