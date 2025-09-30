La pegada del Almería de Rubi amenaza al Deportivo

Sergio Arribas festeja su gol ante Las Palmas - ALMERÍA

El Almería de Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’ llega a Riazor en su mejor momento de la temporada. Seis puntos en las últimas dos jornadas y ante rivales de gran nivel. Ni Sporting de Gijón ni Las Palmas pudieron rascar nada positivo en su enfrentamiento ante ellos. El conjunto indálico tiene la moral por las nubes y transmite confianza a la hora de disputar sus partidos y ejecutar el plan de partido que su entrenador les propone.

Un estilo de juego que engancha a su afición y da resultados. Una identidad ofensiva muy reconocible. El técnico catalán ha logrado en su segunda etapa como director técnico del club mostrar una versión alegre y atrevida. La propuesta de Rubi ha calado rápido en la plantilla. Con él, el conjunto rojiblanco ha marcado en el 92% de los partidos desde su llegada. Además, en el 55% de los encuentros logró marcar dos o más tantos Sus pupilos no especulan, sino que se lanzan con decisión a por el rival, buscando dominar desde la posesión o, si la situación lo requiere, salir en transiciones rápidas para castigar cualquier despiste.

El Almería, junto al Racing de Santander, es el único equipo que ha marcado gol en las siete jornadas de Liga. El equipo cuenta con alternativas de primer nivel en su zona de ataque y reparte la responsabilidad de anotar dianas en varios nombres. Nico Melamed, Adrián Embarba -que no podrá estar ante el Dépor por su expulsión en Gran Canaria-, Sergio Arribas o Leo Baptistao.

Desde la llegada de Rubio el Almería ha marcado en el 92% de sus partidos

Los rojiblancos han visto portería trece veces esta temporada. El sancionado Embarba y el menudo mediapunta, Arribas, son los máximos artilleros del equipo, con cuatro tantos cada uno. El canterano del Madrid encadena tres jornadas seguidas acertando cara a portería y es la principal amenaza del ataque almeriense. Piensa, organiza y ejecuta. Por sus botas pasan todas las acciones de peligro. Sin embargo, el duelo ante los coruñeses exigirá mucho más que capacidad ofensiva. La fragilidad defensiva es la gran preocupación en el entorno rojiblanco. En varios partidos los errores individuales y la falta de concentración en los tramos finales han costado varios puntos. Son el tercer equipo más goleado de Segunda División, con trece goles en contra.

Rubi sabe de las carencias de su plantel a la hora de defender, pero él lo deja en un segundo plano: “El fútbol son las dos cosas: encajar lo menos posible y ser un equipo que, en cualquier momento, puede marcar y que va a por la portería rival. Le damos mucha prioridad a que el equipo siempre tenga la posibilidad de sumar goles. Para conseguir esas porterías a cero, también es importante marcar, porque si no te quedas al filo de la navaja y el partido se te puede escapar”.

El encuentro del sábado apunta a divertido. Los goles parecen estar asegurados. Coruñeses y almerienses tienen pólvora en los metros finales. Los dos encuentros del curso pasado así lo corroboran. Siete goles en dos partidos (2-1 en Andalucía y 3-1 en Galicia) y una victoria para cada uno. En el coliseo herculino el encuentro quedó encarrilado a la media hora de partido con un 3-0. Zaka, Yeremay y Mella fueron los protagonistas.