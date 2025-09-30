El gol, seña de identidad del Dépor de Hidalgo

Yeremay transforma el penalti del 0-1 en Eibar - Fernando Fernández

El gol es sinónimo del Deportivo de Antonio Hidalgo. La capacidad ofensiva trajo de cabeza a la escuadra blanquiazul en el arranque del pasado curso, el de su retorno al fútbol profesional, pero es una de sus señas de identidad en esta segunda campaña consecutiva en la categoría de plata. El equipo coruñés ha visto portería en seis de las siete jornadas de la temporada 2025-26. Es decir, que ha mojado en el 85,8% de los encuentros que ha disputado. Durante la liga 2024-25, los herculinos traspasaron el arco rival en 30 de sus 42 citas (71,4%). Además, encadenan una de las mejores rachas de acierto actuales en Segunda con cinco jornadas consecutivas marcando.

El Racing de Santander y el próximo rival coruñés, el Almería, son los únicos que mejoran la racha ofensiva de los pupilos de Antonio Hidalgo. Cántabros y andaluces han traspasado la portería contraria en los siete duelos que llevamos de campeonato. El Cádiz había acompañado al Racing y al Almería en las seis primeras jornadas, en las que siempre atinó en el arco contrario, pero el pasado domingo no pasó del 0-0 con el Ceuta en el Nuevo Mirandilla. El Dépor, por su parte, solo se quedó sin anotar en la segunda fecha del campeonato, frente al Burgos en Riazor, después de estrenar el curso con una goleada en Granada (1-3).

Todos los goles de la jornada 7 de LaLiga Hypermotion, en vídeo Más información

El 0-0 contra el bloque burgalés fue la excepción en la hoja de ruta del equipo coruñés, que duplica el número de goles que firmó la pasada temporada después de sus siete primeros compromisos.

Ocho tantos materializó el cuadro coruñés durante la Liga 2024-25 a estas alturas de la competición y se quedó sin mojar en tres de las siete primeras jornadas. Unas cifras que contrastan con las 16 dianas que luce el equipo de Antonio Hidalgo en su casillero.

El Dépor retornó al fútbol profesional con un 0-1 en Riazor frente al Oviedo. Los blanquiazules sí marcaron en las tres citas siguientes. Cayeron 2-1 en Huesca, se impusieron al Racing de Ferrol (1-0) y empataron en Granada (1-1). Después, encadenaron sendas derrotas sin ver portería, en Córdoba (2-0) y frente al Burgos en Riazor (2-0). En el séptimo duelo, en Albacete, el equipo coruñés se destapó con una goleada (2-5). Eso sí, se quedó sin marcar en los dos compromisos siguientes.

En esta ocasión, tras el 0-0 con el Burgos que siguió a la ilusionante apertura de temporada en Granada (1-3), la escuadra blanquiazul se ha resarcido con cinco partidos seguidos acertando de cara a portería: 2-2 en casa del Leganés, 1-0 ante el Sporting, 1-5 frente al Mirandés, 4-0 al Huesca en Riazor y 1-1 contra el Eibar en Ipurua.

La mejor serie realizadora de los blanquiazules el pasado curso se produjo entre finales de octubre y finales de diciembre, cuando encadenaron diez partidos viendo puerta.

Ocho artilleros

Esa mayor capacidad ofensiva del Deportivo, respecto a la temporada pasada, también se refleja en el número de jugadores blanquiazules que han logrado anotar a estas alturas de campeonato.

Cinco jugadores del conjunto herculino estrenaron su cuenta goleadora durante las siete primeras jornadas de la Liga 2024-25. El pichichi blanquiazul era Yeremay, quien firmó tres dianas, con el gol que selló la victoria contra el Racing de Ferrol (1-0) y un doblete en la goleada en Albacete.

Mella también materializó dos tantos frente a los manchegos, mientras que Lucas Pérez, Ximo y Cristian Herrera aportaron un gol cada uno.

En la presente campaña, son ocho los deportivistas que han visto portería. El máximo artillero es Eddahchouri con cinco dianas. Yeremay, Luismi Cruz y Mella llevan dos tantos cada uno, mientras que ya han anotado un gol Mulattieri, Mario Soriano, Dani Barcia y Sergio Escudero.