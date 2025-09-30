El exblanquiazul Pablo Martínez regresa al Nîmes

Pablo Martínez, durante el Cádiz-Deportivo de la pasada temporada - Fernando Fernández

El exdeportivista Pablo Martínez regresa al Nîmes, club francés de compite en National 2 (cuarto escalón del fútbol galo) en el que se formó entre los 14 y los 18 años (2003-2007) y defendió la camiseta del primer equipo en Ligue 1 y Ligue 2, entre 2019 y 2022. Su nuevo equipo anunció su incorporación esta misma noche en sus canales oficiales.

El central francés se despidió hace solo unos meses de A Coruña, a donde llegó en el verano de 2022. Lo hizo precisamente tras cerrar su segundo periplo con Les Crocos (Los Cocodrilos) y aquí encadenó un total de tres temporadas, en las que formó parte del equipo que devolvió al Dépor al fútbol profesional. Martínez disputó 95 partidos oficiales con el Dépor, en los que marcó 4 goles. Aunque sobre todo, 'el cangrejo' dejó huella en la afición por su carácter, coraje y valentía.

A sus 36 años, Martínez acude en ayuda de su club formador, en una situación similar a la que llegó al Deportivo. El Nîmes jugaba en la máxima categoría francesa hace solo cuatro años. Descendió a Ligue 2 a la conclusión del curso 2020-21, bajó a National (tercer nivel) en 2023 y hace solo unos meses cayó por primera vez en sus 88 años de historia a la cuarta categoría.