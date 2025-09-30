El campo 1 de la ciudad deportiva de Abegondo se denominará Arsenio Iglesias

Campo principal del Dépor Training Centre en Abegondo, rebautizado con el nombre de Arsenio Iglesias - RC Deportivo

El campo 1 de la ciudad deportiva de Abegondo en el que juegan habitualmente sus partidos el Fabril y el Juvenil de División de Honor será rebautizado con el nombre de uno de los grandes mitos del deportivismo: Arsenio Iglesias. La decisión del Deportivo llega con la puesta de largo de la remodelación de sus instalaciones, que ahora se denominarán Dépor Training Center. Arsenio pondrá la nota autóctona entre el anglicismo. "Fue y seguirá siendo la esencia de este club, llevó al Dépor a lo más alto sin perder sus raíces", apuntó el presidente del club herculino Juan Carlos Escotet en la presentación de la nueva ciudad deportiva.

Arsenio es el entrenador que más partidos oficiales dirigió al Deportivo (568) y el técnico que llevó al club a conquistar su primera Copa del Rey. Fue ademas jugador de Deportivo, con el que disputó 146 duelos entre 1951 y 1957. Antes se había forjado como fabrilista en el inicio de una trayectoria legendaria que le ha valido este honor, pero antes también otros más porque Arsenio da nombre a la Ciudad Deportiva de A Torre, a una calle tras la Torre de Marathón en el estadio de Riazor, a una avenida en su Arteixo natal y es hijo predilecto de A Coruña, ciudad en la que también tiene un busto en la zona de las Esclavas.

Ahora Arsenio es también uno de los emblemas del nuevo Dépor Training Center, un espacio en el que los tres primeros campos, incluido el nuevo Arsenio Iglesias, han sido regenerados con un césped híbrido que combina la parte sintética con hierba natural, detalle que favorece la recuperación y permite ampliar usos sin generar un gran desgaste. Además en el campo 3 se ha habilitado un pequeño graderío para poder seguir los partidos que allí se disputen.

El Deportivo tiene ahora una casa remodelada. En todo caso, en la ciudad deportiva inaugurada hace 22 años y entonces denominada El Mundo del Fútbol no acabarán los trabajos porque esta previsto que en el campo 7, el que está en el lado opuesto al Arsenio Iglesias se levante un edificio que será exclusivo para el primer equipo, de manera que el actual se destinará para uso del femenino y la cantera.

En su alocución durante la presentación del Dépor Training Centre en Abegondo, el presidente blanquiazul, Juan Carlos Escotet, afirmó que "Arsenio fue y seguirá siendo la esencia de este club". El máximo mandatario deportivista apuntó que el arteixán "llevó al Dépor a lo más alto sin perder sus raíces".