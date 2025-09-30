Diego Villares oposita a entrar en los '50 principales' del Dépor

Diego Villares acompaña a Manolete en su homenaje en Riazor | - PATRICIA G. FRAGA

“Tampouco son moito de mirar cifras. De feito, o ano pasado cando me deron a camiseta en Riazor cos 150 partidos, nin sabía que os cumprira. Xa che digo, vou semana a semana. Gústame vir todos os días aquí a gozar do día a día que temos, que é moi bonito. A partir de aí, as cousas van pasando e reflíctese tanto en partidos como en tempadas, pero non me gusta ou, polo menos, non son de estar pendente de nada diso”. Así, dándose la menor importancia posible y con la humildad que acostumbra, hablaba Diego Villares a principio de temporada para DXT Campeón sobre una hoja de servicio como jugador del Deportivo que continúa ampliándose sin pausa.

Hace una semana, el centrocampista de Vilalba igualaba a Lucas Pérez como jugador en activo con más partidos vistiendo la camiseta blanquiazul. Hoy, después de una nueva titularidad en Eibar, el capitán deportivista el jugador número 62 en apariciones en toda la historia del Deportivo y presenta su candidatura para convertirse en la temporada 2025-26 en uno de los ‘50 principales’ del club blanquiazul.

Un año más y tras una muestra de siete jornadas, todavía tiene que aparecer ese jugador que sea mejor que Diego Villares. Como ha venido sucediendo desde que diera el salto al primer equipo en enero de 2021, el mediocentro ha tardado poco en encandilar a otro entrenador. Esta vez ha sido Antonio Hidalgo el que ha tenido pocas dudas desde el momento en el que sentó en el banquillo deportivista, confiando en la constancia del ‘8’ para ofrecer día sí, día también, una versión que rara vez baja del notable. Empezó como encargado de darle profundidad al equipo por el costado derecho al tiempo que acompañaba a un pivote más posicional como Gragera, para luego ejercer él mismo de esa figura que equilibra y sostiene a un equipo con mayoría de futbolistas de carácter ofensivo.

Así, Villares es uno de los cinco jugadores de campo del Dépor que han sido titulares en todos los encuentros y cierra precisamente el quinteto de futbolistas que no pueden tocar el balón con la mano con más minutos (559) en lo que va de curso, solo por detrás de Loureiro y Barcia, con pleno (630), Yeremay (611), Mario Soriano (588). Germán Parreño también lo ha jugado todo.

Históricos a tiro

En la que es su sexta campaña con el Deportivo, quinta desde el inicio, Diego Villares ya ha dejado atrás a Lucas Pérez y continúa a la caza de otros futbolistas que irán dejando paso al martillo pilón en el que se ha convertido el futbolista de Samarugo. Las próximas presas están cerca y se espera que caigan pronto. En breve llegará al top 60 después de superar a Tino, jugador de los años 50, y Fariña, que vistió la blanquiazul a finales de la década de los 20 e inicios de los 30 del siglo pasado.

A partir de ahí llegarán nombres más recientes, aunque cuyo peso en la época dorada del club deja bien claro lo que está consiguiendo Villares. Si continúa jugando con la misma regularidad que hasta el momento, podrá irse al parón navideño presumiendo de haber dejado atrás a símbolos de la talla de López Rekarte, Songo’o, Makaay o Liaño. Djalminha y Aranzubia son otros hitos que están a tiro y que podrían caer hacia el inicio de la segunda vuelta.

Desde que debutó en el primer equipo, además de por su rendimiento, el capitán ha destacado por su disponibilidad. Apenas ha sufrido lesiones y siempre ha estado listo para ofrecerle soluciones a sus entrenadores, fuera en su posición o como comodín, “solo me falta jugar de portero”, bromeaba hace unos meses. Su temporada con menos encuentros fue la 2022-23, en la que se quedó en 36 apariciones.

Es precisamente esa constancia la que le permite estar en disposición de entrar este mismo curso en el top 50. El que cierra ahora mismo ese selecto grupo es Agulló, que vistió la zamarra deportivista en 195 partidos. Villares necesita 22 encuentros para llamar a la puerta y 23 para sentarse a la mesa. Teniendo en cuenta que a la temporada le quedan 35 jornadas de Liga, más lo que venga de Copa del Rey… o playoffs, no parece que el logro sea ni mucho menos inalcanzable para los tentáculos del ‘Pulpo’.