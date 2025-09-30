Así le fue a los cedidos del Dépor: Chacón sale del descenso y Bouldini por fin vence

Luis Chacón pugna con los jugadores del Valladolid por un balón dividido - LALIGA

Los cedidos del Dépor volvieron a sumar minutos con sus equipos en un fin de semana en el que destacó Luis Chacón, en la Cultural Leonesa. El mediapunta de Pontedeume estrenó entrenador, sumó los tres puntos en el José Zorrilla y sale de los puestos de descenso.

Luis Chacón (Cultural Leonesa): Ziganda le situó muy cerca del delantero referencia. Tuvo una oportunidad clara para anotar el segundo con pierna izquierda, pero el portero respondió bien. Jugó los 90 minutos y se llevó los tres puntos del derbi castellanoleonés en el José Zorrilla ante el Valladolid (0-1).

A. Petxarromán (Andorra): Fue suplente por segunda jornada consecutiva, disputó nueve minutos y vio la amarilla en el asalto de los tricolores a El Sardinero tras vencer al Racing de Santander (1-2). El francés Carrique ocupó su lugar en el once inicial de Ibai Gómez.

Bouldini (Granada): Entró en el 70 por Pascual, pero no dispuso de ninguna jugada de ataque. Los nazaríes sumaron su primer triunfo en el campo del Huesca (0-1), aunque continúan siendo los colistas de la categoría de plata.

Jairo (Racing de Ferrol): El mediocentro coruñés cumplió el partido de sanción tras ver la doble amarilla en el derbi ante el Lugo en el Anxo Carro. El que sí jugó en el empate sin goles del conjunto departamental contra el Guadalajara fue Álvaro Mardones, que completó los 90 minutos del encuentro.

Martín Ochoa (Arenteiro): Ingresó en el 62 en la derrota a manos del Celta Fortuna (2-1). Los de O Carballiño son novenos en la clasificación con tres puntos de ventaja sobre los puestos de descenso.

Adrián Guerrero (Ourense CF): El extremo derecho saltó al verde en el comienzo de la segunda mitad y participó en el tanto de su equipo. El portero no pudo atrapar su disparo y cedió un rebote en el área pequeña que acabó en gol. Los ourensanos perdieron 1-2 ante el Pontevedra y son últimos con dos puntos.

Diego y Kevin (Cartagena): Perdieron 3-0 contra el Atlético Sanluqueño tras quedarse con un jugador menos en el minuto 25 - cuando ya iban 2-0 abajo- y, aunque partieron de inicio, fueron sustituidos. Diego Gómez fue reemplazado en el descanso y Kevin Sánchez antes de llegar a la hora de partido. El delantero burgalés vio la cartulina amarilla durante la primera parte.