Así es el nuevo Dépor Training Center, el Abegondo 2.0 que vale 40 millones de euros

Campo 1 de la Ciudad Deportiva de Abegondo - RCD

Su valor está por encima del que algunos clubs están dispuestos a pagar por Yeremay, Y así debe ser. Abegondo es la clave del futuro Deportivo. En realidad debió de serlo de muchos Deportivos desde que en 2003 abrió sus puertas. Numerosos avatares han sacudido a una instalación emblemática para un club en el que el primer equipo deambulaba de campo en campo para ejercitarse durante el mejor momento de su historia. Ahora no hay excusas: una inversión de 40 millones de euros aliviada en gran parte por el fondo CVC Capital Partners a raíz de su alianza con LaLiga propicia un Abegondo 2.0 que el club ha bautizado con el discutible nombre de Dépor Training Center.

El guiño autóctono llegará en la tarde de este miércoles con una decisión que suscitará el aplauso del deportivismo. Y nada acaba hoy con la presentación que tiene prevista el Deportivo, y en la que intervendrá el presidente Juan Carlos Escotet, porque la piqueta sigue presente en el Agra de Marces para en dos años alumbrar una nueva fase de la obra con un edificio destinado al primer equipo en la zona opuesta al actual.

Por ahora las novedades comienzan junto al viejo campo de césped artificial, el mismo que casi empuja en su día al Deportivo a un concurso de acreedores que no era voluntario. Allí, y sobre parte del aparcamiento, se ha levantado un edificio destinado al gimnasio de la cantera, un entorno en el que pueden trabajar tres equipos a la vez. Casi vecino se labora sobre un espacio que el club llevaba años tratando de adquirir. Había un embrollo de herederos y emigrantes que finalmente se resolvió y en el que se trabaja para preparar un campo de fútbol ocho y un nuevo acceso a las instalaciones.

Así son los vestuarios del Dépor femenino y Fabril

El edificio principal se ha remodelado por completo. Se echa de menos la cafetería, pero la ciudad deportiva es ahora no tanto un lugar de esparcimiento para los aficionados como un centro de trabajo para más de un centenar de personas. La nueva sala de prensa ya está en funcionamiento desde hace unos meses. Se emplea también como lugar de reunión privado si es necesario convocar a entre treinta y cuarenta personas. El acceso desde allí a los vestuarios es directo. El vestuario del primer equipo femenino es amplio, luminoso y funcional. Los nombres y los números de las futbolistas están impresos sobre sus taquillas y en la pared sobresale un lema que pide al equipo afianzarse entre los ocho primeros de la Liga F. Ese es el objetivo. A 30 de septiembre de 2025 las chicas que dirige Fran Alonso son novenas.

Puerta con puerta está la caseta del Fabril. Más austera, sin isleta central las botas de los jugadores reposan en el suelo a la espera de ser calzadas. Los lemas en la pared aluden a la necesidad de esforzarse para llegar a lo más alto, pero la metáfora está mejor puntada justo al salir del vestuario: unas empinadas escaleras enfocan a los jugadores hacia el piso de arriba y al fondo una imagen gigante del estadio de Riazor evoca la salida al campo en el estadio coruñés. La vista es la misma que la que ve quien avanza por el túnel de vestuarios al césped del gran coliseo herculino.

Los espacios del primer equipo

Con todo, en el piso superior de Abegondo, el que perciben los aficionados tras unos cristales casi opacos, alberga espacios más prosaicos. Oficinas, puestos de trabajo, despachos, salas de reuniones y preparadas para vídeoconferencias. Y al fondo, en la parte opuesta a donde antes estaba la cafetería, el comedor del primer equipo. Los futbolistas de Antonio Hidalgo desayunan y comen, salvo dispensa, allí. Los tiempos han cambiado desde que no hace tanto las estrellas del mejor Deportivo frecuentaban a diario alguna conocida pizzería. El comedor en Abegondo es sencillo y luminoso, pero más lo será cuando los jugadores se vayan dentro de dos años al nuevo edificio donde ahora está el campo 7. Al menos por ahora tienen una posibilidad de lectura a la entrada, donde sobre una estantería reposan dos ejemplares del libro “Irene y las puertas del fútbol”, que relata la peripecia de la coruñesa pionera del fútbol practicado por mujeres en España. El comedor es un lugar de esparcimiento, pero también de trabajo. El entrenamiento invisible, le llamaba Joaquín Caparrós, que fue el primero que sugirió que los futbolistas se alimentasen en el centro de entrenamiento. Hoy en una esquina trabaja el nutricionista Dani Pedrosa, que no va en moto, pero con el que se vienen curvas cuando hay que rendir cuentas sobre pliegues. Quienes no cumplen el mínimo estipulado tienen que abonar una sanción.

Justo debajo del comedor está el vestuario del primer equipo, abierto a un amplio gimnasio. La lavandería ya no está en la entrada por donde accede todo el personal sino en un espacio anexo. También por allí anda el cuarto de las botas, un clásico que ya nada tiene que ver con el de Bill Shankly y Bob Paisley en Liverpool, pero que tiene su encanto. En realidad más que un cuarto es el tramo final de un pasillo. Todo se aprovecha: tras una puerta hay una diana para jugar a los dardos. Se ubica en una pequeña zona de esparcimiento para los jugadores. Los técnicos frecuentan más un espartano despacho sin luz exterior en el que repasan vídeos y diseñan estrategias.

Campos renovados

Abegondo huele hoy a nuevo, pero también a sudor, el que sobre todo se deja sobre el césped. Ahí también hay novedades. El campo en el que juega el Fabril se ha deslizado unos cuatro metros. El objetivo que se persigue es evitar la falta de sol y de luz sobre la banda más próxima al graderío, que siempre tenía esa parte del campo en malas condiciones. El césped es nuevo. Se ha excavado en todos los campos un metro para drenar de nuevo y en los tres primeros campos se ha instalado un tepe híbrido. El mismo que hay en Riazor. Lucen lustrosos tras las lonas en las que se adiestra el primer equipo. Ya no aquellos que Luis Enrique bautizó en su día en A Madroa como EOT, estación de observación técnica. En Abegondo se el llamaba andamio. Ahora hay cámaras.

El nuevo Dépor Training Center amanece en este final de septiembre con un campo menos del que tenía El Mundo del Fútbol. En la siguiente fase se harán dos más, junto al nuevo edificio para el primer equipo, pero por ahora penaliza que se moviese unos metros el campo del Fabril y la obra que se inicia ahora para ubicar una pequeña grada entre los campos tres y cuatro, el que se destinará a gran parte de la cantera y que ahora es de césped artificial. 22 años después de su inauguración, Abegondo se pone al día con una inversión de la que se esperan resultados, a corto y a medio plazo. Los medios están allí, ahora deben aprovecharse.