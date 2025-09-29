LA LUPA | Eibar 1-1 Deportivo: Fisura por estrés

Stoichkov, disputando el balón con Buta en el Eibar-Deportivo - Fernando Fernández

El Eibar llevó al Deportivo al límite, hasta encontrarle una fisura cuando el pitido final ya era casi una realidad. 23 remates, 19 de ellos en una segunda parte que se convirtió en una batalla táctica riquísima, con movimientos constantes de pizarra de Beñat San José para desarbolar al Dépor y las respuestas de Antonio Hidalgo para intentar cortar la sangría.

No logró subsistir el Deportivo, que ya vislumbraba la orilla en Ipurua después de tener que manejarse en medio de la elevada marejada que el conjunto eibarrés generó en una gran segunda mitad construida desde las continuas modificaciones. Todo después de un primer acto en el que el conjunto herculino logró golpear primero y controlar después.

Se le escapó ese manejo tras el intermedio y aunque fue parcheando para evitar la fuga, acabó sufriendo una fractura por estrés a través de la que se le escaparon dos puntos. En ningún caso los mereció, es cierto, por más que antes de la hora de juego pudiese dejar prácticamente visto para sentencia el choque.

Jugar sí, pero sin riesgos

La baja de David Mella obligaba a Antonio Hidalgo a modificar el once de las dos goleadas a Mirandés y Huesca. Y el técnico catalán apostó por sustituir al canterano por otro futbolista de ataque: Stoichkov.

Se generaba, por lo tanto, un nuevo escenario. Porque el preparador deportivista, consciente de que Juan Diego Molina carece del recorrido del ‘11’ blanquiazul, no pidió al futbolista cedido por el Granada ejercer de carrilero. Lo situó en banda derecha, pero como un centrocampista más en defensa y un segundo punta en ataque, más encargado de atacar el área que de dar amplitud al carril.

Así, Hidalgo introdujo esta modificación que aportaba un nuevo matiz y, además, volvió a modificar la posición de Luismi Cruz. El andaluz siguió enfocado a ocupar el carril central, pero en Ipurua se ubicó más hacia el pasillo izquierdo, con menos libertad para moverse entre líneas que frente al Huesca y sujeto, con el objetivo de ser receptor en el lado débil o de generar espacios a Mulattieri y servirle como apoyo de cara.

De este modo, ante un rival extremadamente presionante —y más en casa—, el Dépor propuso un juego ofensivo que pasaba por atraer al Eibar sobre su área para generar espacios entre líneas o en el lado opuesto al que estaba el balón. Para ello, el conjunto deportivista juntaba de nuevo a Diego Villares y a Mario Soriano en la base del centro del campo, por delante de Loureiro y Barcia.

En inicio de juego, Villares y Soriano se juntaron en la base para tratar de atraer la presión del Eibar. Sin embargo, San José se protegió con Peru, al que pidió que guardase el sitio y le dio ayudas -

Con este 2+2, más Ximo y Quagliata abiertos sin coger una altura excesiva, el staff deportivista pretendía que el Eibar le presionase a través de su habitual 4-1-3-2 lanzando a sus dos puntas, a sus dos extremos y a sus dos pivotes —escalonados en diferentes alturas— hacia delante para poder hacerle daño a través de dos maneras: el juego largo sobre Mulattieri y Stoichkov en derecha o la salida en conducción de Barcia en izquierda con Quagliata, Luismi, Yeremay y el punta italiano de apoyo si el equipo era lograr de girar el juego hacia el de O Temple.

Sin embargo, San José apostó por la prudencia. Si en otros encuentros en su hogar el Eibar no había dudado en perseguir marcas con sus dos mediocentros, ante el Deportivo priorizó protegerse. No solo a través de la entrada de Peru Nolaskoain por Aleix Garrido para dotar de más carácter defensivo a su medular, sino también por el comportamiento del exfutbolista del Dépor, al que le pidió que guardase la posición siempre por delante de la defensa.

De este modo, entre las precauciones propias para no arriesgar cerca del área de Parreño y las tomadas por el rival, el Deportivo no terminó de encontrar continuidad en su juego ofensivo en la primera mitad. No quiso arriesgar construyendo y el conjunto eibarrés estaba bien preparado para hacerse fuerte ante ese duelo directo y protegerse en las segundas jugadas.

Así llegó el 0-1. Desde la derecha, el Dépor jugaba en largo o giraba. Ahí esperaba Barcia para progresar. Luismi no avanzaba para sujetar a Peru, ejercer de receptor y dar espacio a Mulattieri. -

Fueron pocas las veces, pero cuando el Deportivo logró progresar y asentarse en campo rival a partir de ganar esas acciones o girar el juego para construir por la izquierda, encontró fluidez. Lo hizo a los once minutos, en una acción que fue más fruto del plan que de la casualidad. La jugada, bien trenzada por el carril zurdo, derivó en penalti a Stoichkov, encargado de acudir al remate desde el perfil opuesto e inteligente para adelantarse a Marco Moreno.

El baile de las parejas

El gol le llegó al Deportivo antes que el juego. Pero el cuadro herculino no estaba incómodo en una primera mitad en la que pudo ir saliendo de su campo en ataque posicional, pero también a través del contragolpe, una vía que pudo explotar —sin éxito final— gracias a su buen trabajo defensivo.

El Eibar modificó la estructura que venía desarrollando en sus últimos partidos como local para tratar de hacer daño al conjunto herculino a través de iniciar con tres atrás más los dos mediocentros cerca, colocar en profundidad y amplitud al lateral zurdo Buta y al extremo derecho Corpas y situar por detrás del punta Bautista a dos enganches: Guruzeta y Magunazelaia.

El objetivo de San José era similar al de Hidalgo: atraer al máximo número de futbolistas del Deportivo hacia su inicio de juego para encontrar con pases interiores a sus dos mediapuntas. Sin embargo, el cuadro herculino no picó.

El Dépor dejó atrás su habitual tendencia de hundir al extremo derecho en defensa y se estructuró en un 4-1-3-2 desde el que Soriano se encargaba de un mediocentro y Stoichkov del otro, cerrándose mucho para permitir que Villares se quedase más cerca de la más expuesta línea blanquiazul y se encargase de tapar el pase hacia Guruzeta. Mientras, Barcia solía partir marcando a Bautista y era Loureiro el encargado de ‘saltar’ a Maguna si el eibarrés podía recepcionar.

El Dépor fue capaz de solventar la papeleta hasta que en un par de acciones, el Eibar encontró pases interiores peligrosos que acabaron provocando que Hidalgo modificase el patrón para, prácticamente, dotar al Deportivo de una línea de cinco en la que Villares ejercía de central derecho con Magunazelaia, Barcia de izquierdo para frenar a Guruzeta y Loureiro se quedaba con Bautista.

El Eibar pretendía hacer daño con pases interiores a su ariete o a sus dos enganches, pero el Deportivo supo ajustarse con Villares ejerciendo de tercer central en una línea de cinco que perseguía -

El equipo supo ajustarse para no ofrecer rendijas en el juego posicional local y defender los centros, aunque sí se vio una tendencia a vaciar demasiado la zona media que se agudizó en el segundo tiempo. Lo pudo pagar en un envío lateral con la frontal mal ocupada o en algún contragolpe derivado de no ganar el segundo balón y estar desprotegido.

El asedio

A base de coordinación en las marcas, el Deportivo había logrado minimizar en el primer acto a un Eibar capaz de ser muy productivo en su estadio. Sin embargo, todo cambió tras el descanso.

Por un lado, por la incapacidad del equipo herculino para tener el balón, que acabó desembocando también en una pérdida de cualquier tipo de opción para salir en largo una vez abandonaron el césped Mulattieri y Stoichkov.

Un patrón de salida en largo trabajado que a punto estuvo de ser el 0-2. Mulattieri cae al espacio que generan Ximo y Stoichkov, el andaluz recibe de cara y filtra al desmarque diagonal de Yeremay -

Entre ambos fabricaron la gran ocasión del equipo en el segundo tiempo, en una jugada trenzada desde área propia a través de once pases, en la que el Deportivo supo encontrar a Mulattieri cayendo a banda en el espacio libre generado por Stoichkov.

Erró la situación Yeremay y el Deportivo perdió argumentos de ganar oxígeno en campo rival. Sin ni tan siquiera plantearse tratar de construir de manera combinativa desde atrás como solución, las constantes modificaciones del Eibar acabaron por negarle aire también en campo propio.

Para empezar, San José apostó por introducir a Aleix Garrido, pasando a Peru al puesto de central, lo que le permitió ganar mucho más criterio y movilidad en su sala de máquinas. Agilidad a la hora de circular el esférico.

A mayores, el vasco introdujo a un extremo puro como Adu Ares por Magunazelaia, un factor le ayudó a generar constantes superioridades. Bien en el perfil izquierdo de su ataque juntando a Buta, Adu, Aleix de cara y Guruzeta, bien en el lado opuesto, con el lateral Cubero ganando altura por dentro para amenazar a espaldas del centro del campo deportivista y Corpas atacando la profundidad.

Tras el doble cambio del Eibar, el Dépor no daba abasto. El cuadro local juntaba por la izquierda a varios futbolistas y generaba constantes superioridades para progresar fácilmente -

Luismi, centrado en proteger esa banda izquierda junto a Quagliata, no podía ayudar a Soriano y a Villares, que no daban abasto. Ahí entró en liza Patiño, que ayudó a equilibrar fuerzas en una zona por la que el Dépor estaba dejando ir el partido. Pese a que el movimiento no fue malo, Hidalgo entendió que debía proteger su área ante el poderío aéreo rival y su tendencia al centro-remate. Y dio entrada a un Arnau Comas que no terminó de dar el salto competitivo al equipo en esa faceta ganadora de duelos. Más bien al contrario.

Pese a la actuación individual del catalán, el Deportivo pudo pasar a defender con cinco defensas puros, algo que provocó que Luismi pasase a ocupar el carril derecho visitante para tapar a Ares, encargado de abrir el campo por allá y que Villares dispusiese de más libertad a la hora de acudir a ayudas, sin tener que estar tan pendiente de una marca fija.

Sin embargo, la insistencia del Eibar tuvo premio. Ya sin el vilalbés en el campo y con un Yeremay ausente de energías para tapar un mínimo el perfil zurdo, el cuadro local encontró a Alkain -falso extremo derecho- a su espalda.

Yeremay estaba exhausto y Alkain recibió a su espalda, haciendo 'saltar' a Barcia y alejándolo del área. Corpas centró y, con Jair ya incorporado, el mal despeje le cayó a Ares, que hizo gol. -

Con él tuvo que ‘saltar’ Barcia, abandonando el área y dejando una situación de igualdad numérica de facto, pues aunque Patiño y Rubén se ubicaban en la frontal ante el tres para tres de Martón, Bautista y el central Jair (ya incorporado) con Comas, Loureiro y Ximo, nadie controlaba la llegada por el otro lado de Adu Ares. El ex del Athletic acabó recibiendo solo el mal despeje de Arnau y generando la fisura al Dépor. Demasiado estrés.