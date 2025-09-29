ÉRASE UNA VEZ | El vínculo con el Dépor de Paco Gallardo, el seleccionador que apuesta por David Mella

Gallardo, en acción con el Dépor en la temporada 2005-06 - ARCHIVO DXT

El ahora seleccionador español sub-20 Francisco Gallardo posee relación directa con la ciudad de A Coruña y con el Deportivo.

No en vano, en enero de 2006 llegaba desde el Sevilla como refuerzo a un plantel dirigido por Joaquín Caparrós, que conocía a la perfección a este extremo diestro forjado en la cantera de Nervión y que militó ocho campañas en el club del Sánchez Pizjuán —tres de ellas en el filial—.

Sin embargo, su rendimiento en Riazor no se caracterizó ni mucho menos por la excelencia, y es que en seis meses en la entidad de la Plaza de Pontevedra apenas llegó a disputar siete encuentros de Liga en Primera con los herculinos, uno solo de ellos como titular.

Paco Gallardo, extremo diestro de fácil regate y desborde, acumuló tan solo 209 minutos de juego y no llegó a poder celebrar ninguna diana con el Deportivo.

Concluida su cesión por el Sevilla en junio de 2006 el Deportivo decidió no renovarle, por lo que apostó por descender un escalón en su carrera para enrolarse en las filas del Real Murcia de Segunda División, con el que logró el ascenso en la 2006-07 y donde actuó hasta la campaña 2008-09.

Con posterioridad fue fichado por el Huesca en Segunda División, conjunto con el que disputó 35 encuentros de Liga en dos campañas, para poner punto final a su presencia en el fútbol profesional en 2011.

En los banquillos, Gallardo también ha estado profundamente ligado al Sevilla FC, habida cuenta de que se hizo con las riendas del filial, el Sevilla Atlético, siempre en la división de bronce desde el curso 2019-20 hasta el 2021-22, ejercicio en el que perdió la categoría y su escuadra cayó a Segunda Federación.

La Selección Española llamó a su puerta en la temporada 2024-25 para confiarle el combinado sub-20 y desde entonces se encuentra centrado en guiar a jóvenes talentos en este paso previo a la absoluta.

El pasado domingo debutó con derrota en el Mundial de Chile ante Marruecos (2-0), duelo en el que fue titular el deportivista David Mella.