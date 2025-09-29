El desenlace de Ipurua revive fantasmas del pasado del Dépor

Los jugadores del Dépor se lamentan tras encajar el 1-2 contra el Levante en el 84 - Quintana

El mal despeje de Arnau Comas que derivó en el 1-1, obra de Adu Ares en el minuto 93 del Eibar-Dépor, impidió al cuadro coruñés vencer en Ipurua y liderar la Segunda División en solitario con 17 puntos. Los blanquiazules siguen al frente de la tabla, pero empatados con el Cádiz a quince unidades. Son los dos primeros puntos de la temporada 2025-26 que deja escapar el equipo coruñés en el tramo final de los encuentros, una fase que la pasada campaña le costó un disgusto a los herculinos en cinco ocasiones. Tres puntos se esfumaron del bolsillo deportivista en el tiempo de descuento de los partidos durante el curso 2024-25 y siete, si contamos los goles encajados desde el minuto 80.

El primer revés que sufrió el Dépor la temporada anterior se produjo en la segunda jornada, en la visita a El Alcoraz. El Huesca se adelantó en el minuto 39 con un gol de penalti de Sielva. Ximo equilibró el duelo en el arranque de la segunda mitad, pero cuando el equipo coruñés, que estrenó la Liga con una derrota en Riazor ante el Oviedo (0-1), saboreaba su primer punto, Jérémy Blasco firmó el 2-1 en el 93.

Cuatro citas después, durante la visita del Burgos a tierras herculinas, los locales se vieron sorprendidos de nuevo por el rival en la resolución del choque. Cuando todo apuntaba al 0-0, en el minuto 88, Álex Sancris aprovechó un regalo de Petxarroman para adelantar a los visitantes en el marcador. Aún hubo tiempo para que, en el 97, un penalti de Barcia, sobre el propio Sancris, lo transformara Curro en el 0-2.

En la decimoctava jornada, la escuadra blanquiazul estuvo a punto de llevarse un triunfo inmerecido contra el Zaragoza en Riazor. Mario Soriano adelantó a los de Óscar Gilsanz en el tramo inicial del duelo. Sin embargo, los locales se vieron superados por su oponente en todas las facetas. Así, en el 93, llegó el jarro de agua fría con la diana de Francho que certificó el 1-1 definitivo. Se fueron dos puntos en el último instante.

De nuevo, el Dépor pasó del triunfo al empate en el tramo decisivo del enfrentamiento con el Málaga en La Rosaleda, en el arranque de la segunda vuelta (1-1). Yeremay firmó el 0-1 en el minuto 67, pero 20 después, Chupe marcó el 1-1.

El séptimo punto que voló del casillero de los deportivistas en el tramo final de sus duelos ligueros tuvo lugar en Riazor, ante el Levante en la vigesimocuarta jornada. Carlos Álvarez puso por delante al equipo de Julián Calero en el inicio de la segunda parte. El Dépor reaccionó en el 82 con una diana de Villares, pero apenas dos minutos después, Morales hizo el 1-2.

Dos seguidos en casa

El pasado sábado, en Ipurua, se escaparon los dos primeros puntos del presente curso en el descuento, después de que Yeremay adelantara al Dépor en la primera mitad.

“Nos han empezado a hundir y nos han faltado piernas”, dijo Antonio Hidalgo sobre el desenlace del duelo.