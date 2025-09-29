El Deportivo todavía no sabe "sufrir". Desde que Seedorf era entrenador nadie le había rematado tanto como el Eibar

Germán Parreño, despejando un remate de Bautista en el Eibar-Deportivo - Fernando Fernández

Parecía un equipo impasible, capaz de controlar a cualquier rival en cualquier tipo de escenario. Muy hecho para estar todavía en septiembre, contar con un nuevo técnico y disponer de una plantilla en la que la mitad de sus nombres no figuraban en la relación de inscritos del pasado curso. Dos goleadas consecutivas, liderato, capacidad para reaccionar ante las adversidades y dominio impasible una vez acertaba antes que el rival. El Deportivo de Antonio Hidalgo semejaba inevitable.

Sin embargo, en la séptima fecha del calendario, Ipurua apareció para poner frente al espejo al cuadro herculino. El partido se saldó con un 1-1 agrio por lo postrero del premio local, pero más que justo y que permite al combinado coruñés mantener impoluto el casillero de derrotas.

Más allá de enfocar la mirada para ver el vaso medio lleno o no poder vislumbrar otra cosa que el recipiente medio vacío, el encuentro en el Bajo Deva dejó como evidente percepción que al Dépor todavía le queda caldo que tomar si quiere ser un equipo irreductible. Que no está del todo listo para pronunciar el imperativo frente a todo el que se le ponga por delante.

El Deportivo aún no sabe sufrir. El verbo se conjuga en todo su esplendor en el vocabulario de Antonio Hidalgo, que no duda en emplear el infinitivo y sus derivados prácticamente en cada intervención ante los micrófonos. Sabe el preparador catalán que si al talento innato de su escuadra logra dotarle no solo de la capacidad para defender, sino del casi masoquista disfrute a la hora de atarse los machos y trabajar sin pelota, tendrá mucho ganado.

El pasado sábado, al término de la batalla de Eibar, el míster deportivista volvió a apelar a esa resistencia para poner en valor el partido de los suyos. “Muy contento por el sufrimiento porque esto va de sufrir, y hemos sabido competir en Ipurua, que es un estadio que tiene mucho empuje”, expresó Hidalgo, con evidente afán de ser abanderado de los que ven el vaso medio lleno y levantar a su tropa después del duro golpe de perder dos sufridos puntos. Es cierto que se había ganado uno que a priori podía no ser malo. Pero no lo es menos que el equipo deportivista se mostró más vulnerable que nunca en el juego, por mucho que el último dique aguantase en pie casi hasta el final.

A menos

Después de un primer tiempo en el que el conjunto herculino no solo supo ponerse por delante, sino que también acertó a la hora de contrarrestar a su enemigo, el cuadro dirigido por Beñat San José le dio la vuelta al calcetín en el segundo tiempo. Las entradas en el intermedio de Malcom Adu Ares y de Aleix Garrido desembocaron hacia nuevos matices que, unidos a la pérdida de energía del equipo blanquiazul y a la poca aportación del banquillo terminaron por encerrar al Deportivo. No fue tanto una predisposición del bloque deportivista como una obligación derivada del poderoso empuje del Eibar, capaz de enlazar un acoso y derribo tan constante y creciente.

La ocasión de Yeremay Hernández antes de que se alcanzase la hora de juego fue el antes y el después definitivo. La maravillosa jugada trenzada desde atrás a través de once pases que conectaron los pies de media docena de futbolistas acabó con el mayor argumento ofensivo blanquiazul mandando al limbo la oportunidad de colocar el 0-2, una distancia prácticamente insalvable.

Faltaba más de media hora, sí. Pero entre que la dinámica del encuentro todavía no había virado radicalmente, el golpe moral y la demostrada capacidad del Dépor para gestionar rentas, semejaba difícil intuir otro resultado final que no confirmase el ‘2’ en la quiniela si el genio canario hubiese encontrado en esa acción la puntería perdida.

Sin embargo, el error en el mandoble generó una inercia que le vino de vuelta al conjunto blanquiazul. A la siguiente jugada, solo la estirada y los dedos de Germán Parreño evitaron el 1-1 de Adu Ares. El meta ilicitano apareció para negarle la igualada al Eibar. Pero el error del Deportivo y lo cerca que había estado el Eibar de empatar acabaron abriendo la caja de los truenos para desatar una tormenta perfecta. La escuadra entrenada por Antonio Hidalgo estuvo cerca de salir indemne, pero acabó calado antes de que el pitido final hiciese escampar el cielo.

19 remates entre ese del extremo locatario del minuto 57 y el último, de Sergio Álvarez a las manos de Parreño, ya cuando casi se habían jugado 360 segundos del tiempo decretado sobre el reglamentario. Prácticamente un remate cada dos minutos. Un acoso por tierra, mar y aire que terminó en derribo, hasta alcanzar los 23 disparos en contra totales que reflejaron las estadísticas de LaLiga.

Hasta el pasado sábado, los rivales del Deportivo promediaban 10,8 remates por encuentro. El Eibar le generó más del doble, lo que ha derivado en que el equipo coruñés maneje ahora una media de 12,6 disparos en contra por partido. A la espera de que la jornada séptima finalice, es seguro que será, sí o sí, uno de los registros más altos de toda la categoría.

Una cifra inaudita

Y es que la cifra es extrañamente anómala. No recibía el primer equipo herculino una cifra de remates tan alta en contra desde el 17 de abril de 2018, según Wyscout. Fue en Riazor ante el Sevilla Fútbol Club, en un partido que finalizó 0-0. Por aquel entonces, el Dépor estaba en Primera División, dirigido por Clarence Seedorf, aunque se abocaba de manera irremediable a Segunda.

El elevadísimo volumen de llegadas en Ipurua expuso la incapacidad del Dépor para frenar el vendaval azulgrana. No fue tanto la claridad de las ocasiones en sí -la cifra de goles esperados fluctúa entre el 1,23 del modelo de Opta y el 2,25 de Wyscout- como la frecuencia. Sin capacidad para tener el balón, sin salida en largo, sin veneno para rematar las pocas contras de las que dispuso y, por último, sin aptitudes para amenazar los amplios espacios que existían entre Jonmi Magunagoitia y la despoblada última línea defensiva local.

Primero, Hidalgo intentó dotar de densidad la medular deportivista con Patiño a cambio de la hiperactiva aportación de Stoichkov, además de volver a apelar al idilio de Zakaria Eddahchouri con el gol para que le permitiese volver a tener un final de partido plácido. Luego, renunció a la creatividad de Mario Soriano para reforzar el área con Arnau Comas como antiaéreo fallido. Por último, apostó por introducir energía dándole la oportunidad de debutar en Segunda División a Rubén López por Diego Villares y relevando a Luismi Cruz por Cristian Herrera.

Ninguna de las modificaciones terminó por hacerle ganar algo de aire a un Deportivo que estuvo cerca de ser capaz de construir un bunker resistente a todo con Germán, Loureiro, Barcia o Quagliata como arquitectos. Pero a la edificación todavía le faltan cimientos y madurez para soportar hostigamientos como el del Eibar en el agobiante 103x65 de Ipurua.