El empate del Cádiz mantiene al Deportivo líder

El Cádiz no pudo superar al Ceuta en el Nuevo MirandillaLALIGA

El Deportivo continuará una jornada más en lo más alto de la tabla en Segunda División después del empate cosechado el sábado ante el Eibar en Ipurua (1-1).

El Cádiz, que podía superar a los blanquiazules en la clasificación en caso de doblegar como local al Ceuta, se encasquilló y selló un empate sin goles (0-0) frente a este recién ascendido.

De este modo, el Deportivo comanda la tabla con 15 puntos, los mismos que el conjunto entrenado por Gaizka Garitano, que ocupa la segunda plaza. El sorprendente Andorra es tercero, con 14 unidades, mientras que el Racing de Santander es cuarto, con 13.

El próximo fin de semana los herculinos regresan al estadio de Riazor para medirse al Almería el sábado 4 de octubre a partir de las 16.15 horas.