Villares: "Nos vamos con una sensación agridulce"

Los jugadores del Dépor, incluido Villares, agradecieron su apoyo a la aficiónFernando Fernandez Garrido

Diego Villares reflexionó acerca de lo sucedido en campo armero, otorgando valor al punto arrancado. “Ha sido un partido de sufrimiento en un campo en el que llevaban mucho tiempo sin perder, duele porque es en el minuto 93, pero en esta ocasión nos tocó así”.

Acerca del resultado, cree que “se puede considerar justo el 1-1 porque en la segunda parte nos presionaron mucho, pudimos marcar en esa acción de contragolpe de Yeremay pero creo que lo más justo ha sido el empate”.

“Nos vamos con sensación de sufrimiento porque ellos te empujan tanto, pecas de irte un poco más atrás en la segunda parte para conservar lo que tienes pero donde peor se lleva es fuera del campo”, aseguró.

El Deportivo rozó los tres puntos, pero finalmente apenas tuvo bríos para sumar uno. “Nos vamos con una sensación agridulce porque lo teníamos en nuestra mano, pero con el paso de los días seguro que lo valoramos de otra forma. Siempre es bueno puntuar, creo que fue el resultado más justo, aunque creo que este es un puntito que nos va a ayudar”, manifestó un futbolista encantado por el respaldo de la grada visitante. “Cada semana se pueden ver fuera de casa muchas camisetas nuestras y eso es una maravilla”, finalizó.